Extremos: Após penúltima rodada, Ceará pode confirmar permanência na Série A ou entrar no Z4

O Ceará chega para a 37ª rodada da Série A em um cenário atípico, podendo vivenciar os extremos, que pode ser de euforia da permanência matemática na Série A ou melancolia pela ida para o Z4 pela 1ª vez em 2025. E tudo isso restando uma rodada.

O Alvinegro é o 14º colocado com 43 pontos e tem dois pontos de vantagem para o Z4. O Inter abre o Z4 com 41 pontos. Essa margem tanto permite o Vovô abrir 3 ou 4 pontos para permanecer restando uma rodada, ou até mesmo entrar no Z4.

Na 37ª rodada, o Vozão enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 21h30, na próxima quarta-feira (3), encarando o recém tetracampeão da Libertadores e que será campeão brasileiro se vencer.

É um cenário sem dúvida dos mais desafiadores e tanto garantir a permanência na penúltima rodada quando entra no Z4 são complexos.

O detalhe é que o Ceará entrará em campo para encerrar a rodada, às 21h30 e saberá exatamente o precisará fazer.

03/12 - Quarta - 19:00 - Cícero de Souza Marques

Bragantino x Vitória

03/12 - Quarta - 19:30 - Alfredo Jaconi

Juventude x Santos

03/12 - Quarta - 20:00 - Vila Belmiro

São Paulo x Internacional

03/12 - Quarta - 21:30 - Maracanã

Flamengo x Ceará

O que o Ceará precisa fazer para permanecer?

Legenda: Se vencer o Flamengo, o Ceará garante permanência na Série A, e se empatar, aumenta muito suas chances Foto: KID JUNIOR / SVM

Com 43 pontos, se vencer o Flamengo, o Vozão chega aos 46 pontos e crava a permanência matemática se Inter e Santos não vencerem.

Ainda que os dois rivais não tropecem, nunca um clube caiu com 46 pontos, em 20 anos de pontos corridos

O cenário faria o Vozão entrar contra o Palmeiras, na última rodada, com chances reais de vaga na Sul-Americana.

Se empatar pode encaminhar permanência

Se empatar, o Vovô chega aos 44 e praticamente garante permanência se dois rivais - Santos e Inter - percam seus jogos e terminem a rodada com 41 pontos. O Santos pega o Juventude fora e o Inter enfrenta o São Paulo fora.

Se isso acontecer, o Ceará, com 11 vitórias, no máximo seria igualado neste critério na última rodada, mas os superaria no saldo de gols, caso todos cheguem aos 44 pontos.

O saldo do Vovô é de -3, do Santos -11 e do Inter.

O cenário também permite que o Vovô encerre a Série A contra o Palmeiras sonhando com uma vaga na Sul-Americana.

E como entra no Z4?

Claro que o torcedor do Vovô não quer isso, mas precisa ser alertado da possibilidade. O Ceará entrará no Z4 ao fim da rodada se perder para o Flamengo, e três times vencerem: Vitória contra o Bragantino, Santos contra o Juventude e Inter diante do São Paulo, todos como visitante.

O Ceará teria 43, Vitória 45, Santos e Inter, 44.

O cenário faria o Vovô começar a rodada final na zona - a única vez no campeonato! - e precisaria de pontos contra o Palmeiras no Castelão para escapar.

E o cenário do 'Meio Termo'?

O Ceará pode ter um cenário favorável mesmo com uma derrota. É paradoxal, mas é. Se Santos e Inter perderem seus jogos, a chance do Ceará permanecer na Série A com um empate diante do Palmeiras é imensa, pelo já citado saldo de gols do Vovô, bem maior que de ambos.

*Os cenários não incluem o Fortaleza, que ainda joga na 36ª rodada, contra o Galo no Castelão, às 18h30, mas a Coluna será atualizada após a partida.