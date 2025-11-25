Fifa divulga potes do sorteio da Copa do Mundo 2026 com Brasil cabeça de chave; veja análise

A menos de 200 dias da Copa do Mundo de 2026, a FIFA divulgou os potes para composição dos 12 grupos do torneio que será disputado em junho do ano que vem, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A Copa contará pela 1ª vez com 48 seleções, que serão divididas em 12 grupos de quatro equipes cada, formato inédito na história do torneio.

O sorteio dos grupos será no dia 5 de dezembro e a definição das datas e horários de cada partida será no dia seguinte (6).

Veja os Potes da Copa do Mundo 2026

Legenda: Os 4 Potes para sorteio dos Grupos da Copa do Mundo 2026 Foto: Divulgação / FIFA

Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha

Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália

Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul

Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA

Análise

O ordenamento dos Potes do sorteio indicam potenciais grupos da 'morte'. Alocar quatro representantes europeus oriundos da repescagem continental no Pote 4 pode colocar equipes muito fortes que teoricamente seria o lugar das fracas, com a Itália - caso ela se classifique - estando no mesmo Pote de uma Nova Zelândia, Jordânia e Haiti, mas podendo cair no Grupo do Brasil por exemplo.

Legenda: Se a Itália conquistar vaga na Copa do Mundo via repescagem europeia, ela irá para o Pote 4 e estará no caminho do Brasil Foto: Stefano RELLANDINI / AFP

Como a restrição é de 2 seleções europeias por Grupo, ainda que uma equipe do Pote 2 seja uma europeia e do Pote 3 uma africana, pode abrir espaço para a tetracampeã do Mundo cair do Grupo do Brasil.

Outra restrição, ou melhor, direcionamento, faz com que o Brasil tenha um caminho mais difícil como 5º do Ranking da FIFA.

As quatro melhores ranqueadas - Espanha, Argentina, França e Inglaterra - só se enfrentarão em uma semifinal.

"Para assegurar uma distribuição equilibrada das seleções, as quatro equipes mais bem colocadas no Ranking Mundial Masculino da FIFA terão, no momento do sorteio, as seguintes restrições: a seleção mais bem ranqueada (Espanha) e a segunda (Argentina) serão sorteadas em caminhos opostos, e o mesmo princípio se aplicará à terceira (França) e à quarta (Inglaterra). Isso garante que, caso vençam seus grupos, as duas seleções mais bem ranqueadas não se enfrentem antes da final".