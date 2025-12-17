Após título do PSG em 2025, veja lista com todos os 30 campeões mundiais
O time francês venceu o Flamengo nos pênaltis nesta quarta-feira (17)
O Paris Saint-Germain foi campeão mundial nesta quarta-feira (17), ao vencer o Flamengo nos pênaltis na decisão do Intercontinental da Fifa de 2025.
O time francês foi o 30º clube a ser campeão mundial, englobando os 4 formatos existentes de intercontinentais: Copa Toyota Intercontinental (1960-2004), Mundial de Clubes da Fifa (2000/2005-2023), Copa Intercontinental da Fifa (desde 2024) e Copa do Mundo de Clubes da Fifa (2025).
O último clube brasileiro campeão mundial foi o Corinthians, em 2012, contra o Chelsea.
Depois disso, foram derrotados: Grêmio (em 2017 contra o Real Madrid), Flamengo (em 2019 contra o Liverpool), Palmeiras (em 2021 contra o Chelsea), Fluminense (em 2023 contra o Manchester City) e Flamengo (em 2025 contra o PSG).
Veja lista completa:
Real Madrid: 9 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024)
Bayern de Munique: 4 (1976, 2001, 2013 e 2020)
Milan: 4 (1969, 1989, 1990 e 2007)
Barcelona: 3 (2009, 2011 e 2015)
Inter de Milão: 3 (1964, 1965 e 2010)
Boca Juniors: 3 (1977, 2000 e 2003)
São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005)
Peñarol: 3 (1961, 1966 e 1982)
Chelsea: 2 (2021 e 2025*)
Corinthians: 2 (2000 e 2012)
Manchester United: 2 (1999 e 2008)
Porto: 2 (1987 e 2004)
Juventus: 2 (1985 e 1996)
Ajax: 2 (1972 e 1995)
Santos: 2 (1962 e 1963)
PSG: 1 (2025)
Manchester City: 1 (2023)
Liverpool: 1 (2019)
Internacional: 1 (2006)
Borussia Dortmund: 1 (1997)
Vélez Sarsfield: 1 (1994)
Estrela Vermelha: 1 (1991)
River Plate: 1 (1986)
Grêmio: 1 (1983)
Flamengo: 1 (1981)
Olimpia: 1 (1979)
Atlético de Madrid: 1 (1974)
Feyenoord: 1 (1970)
Estudiantes: 1 (1968)
Racing: 1 (1967)
*Campeão da 1ª Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2025