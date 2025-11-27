Veja cenários para o Vovô confirmar permanência na Série A já na próxima rodada

Na 14ª colocação com 42 pontos, o Ceará precisa de uma vitória em três rodadas para garantir a permanência na Série A do Brasileiro. Assim, o clube pode se garantir matematicamente ao fim da 36ª rodada, quando enfrenta o Cruzeiro, no sábado (29), às 21 horas no Castelão.

Mas além de vencer, o Vozão precisa para que dois de três adversários diretos tropecem, ao ponto de não alcançarem o Ceará nem se somarem 6 pontos nas rodadas finais e o Vozão zerar.

Dois adversários não alcançam mais o Ceará se ele chegar aos 45 pontos: Juventude (que chega no máximo 42, e Sport (já rebaixado com 17).

Assim, restariam dois dos três adversários diretos ficarem para trás: Vitória, Santos ou Fortaleza.

Legenda: Se chegar aos 45 após a 36ª rodada e dois dos três adversários tropeçarem, o Vovô permanece na Série A Foto: Reprodução / srgoool

Os jogos são:

Vitória x Mirassol (dia 28, às 21h30)

(derrota do Vitória)

Santos x Sport (dia 28, às 21h30)

(empate)

Fortaleza x Atlético-MG (dia 30, às 18h30)

(empate)

O que o Ceará precisa?

Que dois dos três adversários tropecem. Assim, se o Ceará vencer, o Vozão permanece matematicamente na Série A, já que chegaria aos 45 pontos e 12 vitórias.

Se o Santos chegar aos 39, mesmo vencendo as duas seguintes, chega aos mesmos 45 do Ceará e mas com uma vitória a menos (12 a 11).

É o mesmo caso do Vitória. Se a equipe perder e se mantiver com 39, mesmo vencendo as duas seguintes, chega aos mesmos 45 do Ceará e mas com uma vitória a menos.

Mas se um deles conseguir o resultado, ainda há o Fortaleza.

Se o Leão empatar com o Galo, chega a 38 pontos, e mesmo vencendo as duas, só chegaria a 44.