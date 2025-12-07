Domingo de decisão na Série A para Ceará e Fortaleza; veja tudo sobre a 38ª rodada

Chegou o grande dia. O dia 7 de dezembro, quando será disputada a última rodada da Série A, com uma carga de dramaticidade poucas vezes vista no futebol cearense, com os dois gigantes, Ceará e Fortaleza, lutando pela permanência na Série A com outros três adversários.

Legenda: 5 clubes, entre eles Ceará e Fortaleza, lutam pela permanência na Série A Foto: Reprodução / srgoool

Os torcedores dividirão atenção em 5 jogos:

Castelão - 16h - Ceará x Palmeiras (veja tudo sobre o jogo)

Nilton Santos - 16h - Botafogo x Fortaleza (veja tudo sobre o jogo)

Vila Belmiro - 16h - Santos x Cruzeiro

Beira-Rio - 16h - Internacional x Bragantino

Barradão - 16h - Vitória x São Paulo

Legenda: Cenário do Fortaleza para evitar o rebaixamento na última rodada da Série A Foto: divulgação / SVM

Legenda: Cenário do Ceará para evitar o rebaixameto na última rodada da Série A Foto: divulgação / SVM

Tensão no ar!

Ceará e Fortaleza chegam para a última rodada em contextos e momentos diferentes, mas com o mesmo objetivo: evitar um rebaixamento para a Série B que seria catastrófico para o projeto esportivo de Vovô e Leão.

As duas torcidas, apaixonadas e sempre fiéis aos dois, só falam nos jogos deste domingo às 16 horas, em todo lugar que se ande. É a paixão, a esperança, o medo, a ansiedade, a tensão no ar, que antecede uma rodada tão visceral em termos de emoção. Que será a flor da pele.

O medo do seu time cair e o rival ficar é legítimo e está nos olhares e comentários, a sensação de estar tão perto em pontuação e ver tudo desmoronar é dilacerante, mas a esperança em uma comemoração consagradora ao fim dos jogos também é reconfortante.

Legenda: Fortaleza e Ceará tiveram trajetórias diferentes na Série A e chegam empatados em pontos na última rodada Foto: KID JUNIOR / SVM

E ambos possuem histórias nesta Série A que o fazem merecer a permanência. O Ceará, com menos recursos, por ter feito um campeonato regular e competitivo até 33ª, sem estar nenhuma vez no Z4. Já o Fortaleza, com uma reação incrível e tocante de 9 jogos de invencibilidade após a chegada de Palermo, contrariando todos os prognósticos e sobrevivendo a cada vitória, deixando o Z4 após 27 rodadas de agonia.

Ambos merecem. Que os dois se salvem. Seria um cenário lindo para o futebol cearense. Que sejam os rivais de outros Estados dessa vez: Vitória, Inter ou Santos.

O lado positivo disso tudo é que Ceará e Fortaleza só dependem de suas forças para permanecerem. Se empatarem, a chance de permanência é interessante e uma derrota, deixa tudo mais aflitivo, mas ainda com esperança.

Vamos lá para o que Vovô e Leão precisam!

Ceará (15º com 43 pontos)

Cenário 1: com vitória

Se vencer, o Vovô chega aos 46 pontos e permanece na Série A sem depender de outros resultados.

Cenário 2: com empate

Se empatar, o Vovô chega aos 44 pontos e dependerá de tropeços de um dos três adversários:

Fortaleza (empate)

Vitória (empate)

Santos (derrota)

*Se o Vovô empatar, o Internacional não pode mais alcançar o Ceará na última rodada nem vencendo o Bragantino.

Cenário 3: com derrota

Se perder, o Vovô se manterá com 43 pontos e dependerá de tropeços de dois dos três adversários.

Empate do Inter

Empate do Vitória

Derrota do Fortaleza

Fortaleza (16º com 43 pontos)

Cenário 1: com vitória

Se vencer, o Leão chega aos 46 pontos e permanece na Série A sem depender de outros resultados.

Cenário 2: com empate

Se empatar, o Leão chega aos 44 pontos e dependerá de tropeços de dois dos três adversários:

Inter (empate, derrota ou vitória por um gol)

Vitória (empate ou derrota)

Ceará (derrota)

Cenário 3: com derrota

Se perder, o Leão se manterá com 43 pontos e dependerá de tropeços de dois adversários.