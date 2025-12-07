Domingo de decisão na Série A para Ceará e Fortaleza; veja tudo sobre a 38ª rodada
Além dos jogos de Vovô e Leão, outros três adversários diretos estarão em campo em partidas fundamentais na disputa pela permanência
Chegou o grande dia. O dia 7 de dezembro, quando será disputada a última rodada da Série A, com uma carga de dramaticidade poucas vezes vista no futebol cearense, com os dois gigantes, Ceará e Fortaleza, lutando pela permanência na Série A com outros três adversários.
Os torcedores dividirão atenção em 5 jogos:
- Castelão - 16h - Ceará x Palmeiras (veja tudo sobre o jogo)
- Nilton Santos - 16h - Botafogo x Fortaleza (veja tudo sobre o jogo)
- Vila Belmiro - 16h - Santos x Cruzeiro
- Beira-Rio - 16h - Internacional x Bragantino
- Barradão - 16h - Vitória x São Paulo
Tensão no ar!
Ceará e Fortaleza chegam para a última rodada em contextos e momentos diferentes, mas com o mesmo objetivo: evitar um rebaixamento para a Série B que seria catastrófico para o projeto esportivo de Vovô e Leão.
As duas torcidas, apaixonadas e sempre fiéis aos dois, só falam nos jogos deste domingo às 16 horas, em todo lugar que se ande. É a paixão, a esperança, o medo, a ansiedade, a tensão no ar, que antecede uma rodada tão visceral em termos de emoção. Que será a flor da pele.
O medo do seu time cair e o rival ficar é legítimo e está nos olhares e comentários, a sensação de estar tão perto em pontuação e ver tudo desmoronar é dilacerante, mas a esperança em uma comemoração consagradora ao fim dos jogos também é reconfortante.
E ambos possuem histórias nesta Série A que o fazem merecer a permanência. O Ceará, com menos recursos, por ter feito um campeonato regular e competitivo até 33ª, sem estar nenhuma vez no Z4. Já o Fortaleza, com uma reação incrível e tocante de 9 jogos de invencibilidade após a chegada de Palermo, contrariando todos os prognósticos e sobrevivendo a cada vitória, deixando o Z4 após 27 rodadas de agonia.
Ambos merecem. Que os dois se salvem. Seria um cenário lindo para o futebol cearense. Que sejam os rivais de outros Estados dessa vez: Vitória, Inter ou Santos.
O lado positivo disso tudo é que Ceará e Fortaleza só dependem de suas forças para permanecerem. Se empatarem, a chance de permanência é interessante e uma derrota, deixa tudo mais aflitivo, mas ainda com esperança.
Vamos lá para o que Vovô e Leão precisam!
Ceará (15º com 43 pontos)
Cenário 1: com vitória
Se vencer, o Vovô chega aos 46 pontos e permanece na Série A sem depender de outros resultados.
Cenário 2: com empate
Se empatar, o Vovô chega aos 44 pontos e dependerá de tropeços de um dos três adversários:
- Fortaleza (empate)
- Vitória (empate)
- Santos (derrota)
*Se o Vovô empatar, o Internacional não pode mais alcançar o Ceará na última rodada nem vencendo o Bragantino.
Cenário 3: com derrota
Se perder, o Vovô se manterá com 43 pontos e dependerá de tropeços de dois dos três adversários.
- Empate do Inter
- Empate do Vitória
- Derrota do Fortaleza
Fortaleza (16º com 43 pontos)
Cenário 1: com vitória
Se vencer, o Leão chega aos 46 pontos e permanece na Série A sem depender de outros resultados.
Cenário 2: com empate
Se empatar, o Leão chega aos 44 pontos e dependerá de tropeços de dois dos três adversários:
- Inter (empate, derrota ou vitória por um gol)
- Vitória (empate ou derrota)
- Ceará (derrota)
Cenário 3: com derrota
Se perder, o Leão se manterá com 43 pontos e dependerá de tropeços de dois adversários.
- Empate ou derrota do Inter
- Empate ou derrota do Vitória