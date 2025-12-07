Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Botafogo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, prováveis escalações e combinações de resultados

Leão tem jogo mais importante da temporada de 2025

Escrito por
Fernanda Alves fernada.alves@svm.com.br
(Atualizado às 07:13)
Jogada
Legenda: No primeiro turno, o Botafogo conseguiu uma vitória contundente sobre o Fortaleza na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Brasileirão de 2025 chega ao seu capítulo final, e a rodada derradeira reserva um confronto decisivo entre Botafogo e Fortaleza, neste domingo (7), às 16h, no Estádio Nilton Santos. Enquanto o Fogão luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Leão encara a partida como uma verdadeira batalha pela permanência na Série A. A partida tem transmissão ao vivo na TV Verdes Mares.

Fortaleza: da euforia ao drama pela sobrevivência

Depois de um 2024 histórico, marcado por grandes campanhas e calendário recheado, o Fortaleza viveu um 2025 turbulento. Mudanças de treinador, irregularidade e um longo período no Z4 colocaram o clube em situação delicada. A chegada de Martín Palermo mudou o ambiente: o time engatou série de nove jogos de invencibilidade — cinco vitórias e quatro empates — e saiu da zona de rebaixamento na rodada passada após vencer o Corinthians por 2 a 1.

Com 43 pontos, o Tricolor depende apenas de si para permanecer na elite. Uma vitória garante o clube na Série A. Em caso de empate, fica salvo se dois dos três resultados acontecerem: derrota do Ceará para o Palmeiras; tropeço do Vitória diante do São Paulo; ou vitória do Internacional sobre o Bragantino por, no máximo, um gol de diferença. Se perder, só escapa caso Vitória e Inter não vençam.

>Veja todas as combinações de resultados para Ceará e Fortaleza escaparem

Botafogo mira Libertadores

O Botafogo também viveu um ano de altos e baixos e mudanças no comando técnico, mas segue vivo na disputa por vaga direta na Libertadores. Com 60 pontos, em sétimo lugar, precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia. Na rodada anterior, empatou com o Cruzeiro por 2 a 2, buscando o resultado até os minutos finais.

O clube também viveu momentos marcantes em 2025, incluindo a participação no Mundial de Clubes e a vitória histórica sobre o PSG.

Onde assistir Botafogo x Fortaleza

  • TV aberta: TV Verdes Mares
  • Pay-per-view: Premiere
  • Tempo real: Diário do Nordeste e Verdinha FM

Retrospecto do confronto

Botafogo e Fortaleza já se enfrentaram 23 vezes, com ampla vantagem alvinegra. São 15 vitórias do Botafogo, cinco empates e três vitórias do Fortaleza.

No Nilton Santos, a vantagem é ainda maior: em 12 duelos, o Fogão venceu 10. A única vitória tricolor no estádio foi em 22 de novembro de 2022. O último encontro terminou em goleada alvinegra por 5 a 0, no Castelão.

Como chega o Botafogo

Davide Ancelotti enfrenta até dez desfalques para o jogo.

  • Suspensos: David Ricardo e Alex Telles.
  • Recuperados e cotados para começar: Joaquín Correa e Savarino.
  • Baixas por lesão: Bastos, Nathan Fernandes, Neto, Kaio Pantaleão, Matheus Martins, Danilo e Santi Rodríguez. Chris Ramos também está fora por problemas físicos.
  • Alexander Barboza é dúvida e tenta jogar no sacrifício. Newton pode ser improvisado na zaga, enquanto Allan é alternativa para o meio.

Como chega o Fortaleza

Martín Palermo relacionou 24 atletas. O principal desfalque é o zagueiro Brítez, que voltou a sentir dores abdominais relacionadas à pneumonia recente. Herrera está suspenso.

Palermo em ação pelo Fortaleza
Legenda: O técnico argentino Martín Palermo comanda o Fortaleza na reta final na Série A
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No departamento médico seguem João Ricardo, em recuperação de cirurgia no ombro, e Bruno Pacheco, em pós-operatório de fratura na mão. Helton Leite está em transição após contratura muscular. Rodrigo voltou a ser relacionado após recuperação no joelho. Marinho ficou fora da lista.

Prováveis escalações de Botafogo x Fortaleza

Botafogo: Raul; Vitinho, Newton, Marçal, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas; Artur, Montoro, Barrera; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre, Matheus Pereira, Pochettino; Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

Ficha técnica - Botafogo x Fortaleza

  • Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
  • Data: 07/12/2025 (domingo)
  • Horário: 16h, de Brasília
  • Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
  • Quarto árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
  • VAR: Wagner Reway (SC)
Assuntos Relacionados
Mosaicos de Ceará e Fortaleza ao longo de 8 anos de presenças em Série A

Jogada

Mais que futebol: o que está em jogo no dia mais importante dos últimos 8 anos de Ceará e Fortaleza

Futebol estadual quer chegar ao 9º ano seguido na Série A, o que representa ganhos para uma cadeia que movimenta milhões

Gustavo de Negreiros Há 57 minutos
Ceará e Palmeiras em jogo no Castelão em 2025

Jogada

Ceará x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites, escalações e combinações de resultados

Vozão quer se livrar da zona de rebaixamento e encara o vice-campeão brasileiro

Samuel Conrado Há 1 hora
Fortaleza e Botafogo em campo pelo Campeonato Brasileiro

Jogada

Botafogo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, prováveis escalações e combinações de resultados

Leão tem jogo mais importante da temporada de 2025

Fernanda Alves Há 1 hora

Jogada

Sem Brítez e Herrera, Fortaleza viaja para decisão contra o Botafogo

Leão joga pela permanência na Série A, neste domingo

Feranda Alves 06 de Dezembro de 2025
Abel Ferreira em ação pelo Palmeiras

Jogada

Palmeiras terá time alternativo em duelo decisivo contra o Ceará

Jogo será decisivo para o Vozão na Série A

Redação 06 de Dezembro de 2025

Jogada

Com gol no fim, Maracanã vence Tirol e conquista a Taça Fares Lopes 2025

Alvianil bateu a Coruja por 2x1 no estádio Almir Dutra

Vladimir Marques 05 de Dezembro de 2025