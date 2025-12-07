Botafogo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, prováveis escalações e combinações de resultados

O Brasileirão de 2025 chega ao seu capítulo final, e a rodada derradeira reserva um confronto decisivo entre Botafogo e Fortaleza, neste domingo (7), às 16h, no Estádio Nilton Santos. Enquanto o Fogão luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Leão encara a partida como uma verdadeira batalha pela permanência na Série A. A partida tem transmissão ao vivo na TV Verdes Mares.

Fortaleza: da euforia ao drama pela sobrevivência

Depois de um 2024 histórico, marcado por grandes campanhas e calendário recheado, o Fortaleza viveu um 2025 turbulento. Mudanças de treinador, irregularidade e um longo período no Z4 colocaram o clube em situação delicada. A chegada de Martín Palermo mudou o ambiente: o time engatou série de nove jogos de invencibilidade — cinco vitórias e quatro empates — e saiu da zona de rebaixamento na rodada passada após vencer o Corinthians por 2 a 1.

Com 43 pontos, o Tricolor depende apenas de si para permanecer na elite. Uma vitória garante o clube na Série A. Em caso de empate, fica salvo se dois dos três resultados acontecerem: derrota do Ceará para o Palmeiras; tropeço do Vitória diante do São Paulo; ou vitória do Internacional sobre o Bragantino por, no máximo, um gol de diferença. Se perder, só escapa caso Vitória e Inter não vençam.

Botafogo mira Libertadores

O Botafogo também viveu um ano de altos e baixos e mudanças no comando técnico, mas segue vivo na disputa por vaga direta na Libertadores. Com 60 pontos, em sétimo lugar, precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia. Na rodada anterior, empatou com o Cruzeiro por 2 a 2, buscando o resultado até os minutos finais.

O clube também viveu momentos marcantes em 2025, incluindo a participação no Mundial de Clubes e a vitória histórica sobre o PSG.

Onde assistir Botafogo x Fortaleza

TV aberta: TV Verdes Mares

Pay-per-view: Premiere

Tempo real: Diário do Nordeste e Verdinha FM

Retrospecto do confronto

Botafogo e Fortaleza já se enfrentaram 23 vezes, com ampla vantagem alvinegra. São 15 vitórias do Botafogo, cinco empates e três vitórias do Fortaleza.

No Nilton Santos, a vantagem é ainda maior: em 12 duelos, o Fogão venceu 10. A única vitória tricolor no estádio foi em 22 de novembro de 2022. O último encontro terminou em goleada alvinegra por 5 a 0, no Castelão.

Como chega o Botafogo

Davide Ancelotti enfrenta até dez desfalques para o jogo.

Suspensos: David Ricardo e Alex Telles.

Recuperados e cotados para começar: Joaquín Correa e Savarino.

Baixas por lesão: Bastos, Nathan Fernandes, Neto, Kaio Pantaleão, Matheus Martins, Danilo e Santi Rodríguez. Chris Ramos também está fora por problemas físicos.

Alexander Barboza é dúvida e tenta jogar no sacrifício. Newton pode ser improvisado na zaga, enquanto Allan é alternativa para o meio.

Como chega o Fortaleza

Martín Palermo relacionou 24 atletas. O principal desfalque é o zagueiro Brítez, que voltou a sentir dores abdominais relacionadas à pneumonia recente. Herrera está suspenso.

Legenda: O técnico argentino Martín Palermo comanda o Fortaleza na reta final na Série A Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No departamento médico seguem João Ricardo, em recuperação de cirurgia no ombro, e Bruno Pacheco, em pós-operatório de fratura na mão. Helton Leite está em transição após contratura muscular. Rodrigo voltou a ser relacionado após recuperação no joelho. Marinho ficou fora da lista.

Prováveis escalações de Botafogo x Fortaleza

Botafogo: Raul; Vitinho, Newton, Marçal, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas; Artur, Montoro, Barrera; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre, Matheus Pereira, Pochettino; Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

Ficha técnica - Botafogo x Fortaleza