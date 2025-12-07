Botafogo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, prováveis escalações e combinações de resultados
Leão tem jogo mais importante da temporada de 2025
O Brasileirão de 2025 chega ao seu capítulo final, e a rodada derradeira reserva um confronto decisivo entre Botafogo e Fortaleza, neste domingo (7), às 16h, no Estádio Nilton Santos. Enquanto o Fogão luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Leão encara a partida como uma verdadeira batalha pela permanência na Série A. A partida tem transmissão ao vivo na TV Verdes Mares.
Fortaleza: da euforia ao drama pela sobrevivência
Depois de um 2024 histórico, marcado por grandes campanhas e calendário recheado, o Fortaleza viveu um 2025 turbulento. Mudanças de treinador, irregularidade e um longo período no Z4 colocaram o clube em situação delicada. A chegada de Martín Palermo mudou o ambiente: o time engatou série de nove jogos de invencibilidade — cinco vitórias e quatro empates — e saiu da zona de rebaixamento na rodada passada após vencer o Corinthians por 2 a 1.
Com 43 pontos, o Tricolor depende apenas de si para permanecer na elite. Uma vitória garante o clube na Série A. Em caso de empate, fica salvo se dois dos três resultados acontecerem: derrota do Ceará para o Palmeiras; tropeço do Vitória diante do São Paulo; ou vitória do Internacional sobre o Bragantino por, no máximo, um gol de diferença. Se perder, só escapa caso Vitória e Inter não vençam.
>Veja todas as combinações de resultados para Ceará e Fortaleza escaparem
Botafogo mira Libertadores
O Botafogo também viveu um ano de altos e baixos e mudanças no comando técnico, mas segue vivo na disputa por vaga direta na Libertadores. Com 60 pontos, em sétimo lugar, precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia. Na rodada anterior, empatou com o Cruzeiro por 2 a 2, buscando o resultado até os minutos finais.
O clube também viveu momentos marcantes em 2025, incluindo a participação no Mundial de Clubes e a vitória histórica sobre o PSG.
Onde assistir Botafogo x Fortaleza
- TV aberta: TV Verdes Mares
- Pay-per-view: Premiere
- Tempo real: Diário do Nordeste e Verdinha FM
Retrospecto do confronto
Botafogo e Fortaleza já se enfrentaram 23 vezes, com ampla vantagem alvinegra. São 15 vitórias do Botafogo, cinco empates e três vitórias do Fortaleza.
No Nilton Santos, a vantagem é ainda maior: em 12 duelos, o Fogão venceu 10. A única vitória tricolor no estádio foi em 22 de novembro de 2022. O último encontro terminou em goleada alvinegra por 5 a 0, no Castelão.
Como chega o Botafogo
Davide Ancelotti enfrenta até dez desfalques para o jogo.
- Suspensos: David Ricardo e Alex Telles.
- Recuperados e cotados para começar: Joaquín Correa e Savarino.
- Baixas por lesão: Bastos, Nathan Fernandes, Neto, Kaio Pantaleão, Matheus Martins, Danilo e Santi Rodríguez. Chris Ramos também está fora por problemas físicos.
- Alexander Barboza é dúvida e tenta jogar no sacrifício. Newton pode ser improvisado na zaga, enquanto Allan é alternativa para o meio.
Como chega o Fortaleza
Martín Palermo relacionou 24 atletas. O principal desfalque é o zagueiro Brítez, que voltou a sentir dores abdominais relacionadas à pneumonia recente. Herrera está suspenso.
No departamento médico seguem João Ricardo, em recuperação de cirurgia no ombro, e Bruno Pacheco, em pós-operatório de fratura na mão. Helton Leite está em transição após contratura muscular. Rodrigo voltou a ser relacionado após recuperação no joelho. Marinho ficou fora da lista.
Prováveis escalações de Botafogo x Fortaleza
Botafogo: Raul; Vitinho, Newton, Marçal, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas; Artur, Montoro, Barrera; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Fortaleza: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre, Matheus Pereira, Pochettino; Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.
Ficha técnica - Botafogo x Fortaleza
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
- Data: 07/12/2025 (domingo)
- Horário: 16h, de Brasília
- Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
- Quarto árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- VAR: Wagner Reway (SC)