Marcelo Paz aceita proposta do Corinthians e deixa o Fortaleza

Fim de uma era. Marcelo Paz está deixando o Fortaleza. Atual CEO do Tricolor, o dirigente leonino aceitou proposta do Corinthians e vai assumir o comando do Departamento de Futebol do clube, substituindo Fabinho Soldado. O anúncio oficial deverá acontecer em breve.

Corinthians e Paz já acertaram os detalhes verbais e trocam documentos para que o acerto seja divulgado. O contrato já foi assinado e será de um ano, até o fim de 2026.

O Timão negociava com Bruno Spindel, ex-Flamengo, mas as conversas travaram e o próprio executivo comunicou que, apesar do acerto verbal, não recebeu o contrato e, assim, declinou do convite.

O nome de Paz, que já era bem visto nos bastidores do Parque São Jorge, então passou a ser o foco total. As negociações avançaram rapidamente para que ele assuma como novo diretor executivo de futebol.

Esta não é a primeira vez que Marcelo Paz é procurado pelo Corinthians. No ano passado, ele já tinha sido convidado para assumir o cargo de CEO do time paulista pelo ex-presidente Augusto Melo, mas recusou.