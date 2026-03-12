Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Grêmio x Red Bull Bragantino: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:13)
Jogada
Legenda: O Grêmio recebe o Bragantino nesta quinta-feira (12)
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Grêmio e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (12) às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Imortal é o 10º colocado da Série A com 6 pontos, mas vem embalado após o título gaúcho em cima do Internacional.

Já o Massa Bruta é o 9º colocado com 7 pontos.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Grêmio: 

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Enamorado, Monsalve e Amuzu (Tetê); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Bragantino: 

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO);
Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ);
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ);
AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE).

Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará vence Maranhão e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil

Vovô venceu com gol de pênalti de Zanocelo

Vladimir Marques 12 de Março de 2026

Jogada

Jockey Club Cearense recebe XIX Grande Prêmio e XIV Leilão Haras Primavera neste fim de semana

Um dos pontos altos do evento será o 14º Leilão Haras Primavera

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

Grêmio x Red Bull Bragantino: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

São Paulo x Chapecoense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

Remo x Fluminense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

Vasco x Palmeiras: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026