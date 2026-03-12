Grêmio x Red Bull Bragantino: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 5ª rodada da Série A
Grêmio e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (12) às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Imortal é o 10º colocado da Série A com 6 pontos, mas vem embalado após o título gaúcho em cima do Internacional.
Já o Massa Bruta é o 9º colocado com 7 pontos.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere
Palpites
Prováveis Escalações
Grêmio:
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Enamorado, Monsalve e Amuzu (Tetê); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.
Bragantino:
Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO);
Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ);
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ);
AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE).