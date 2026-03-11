Com Vina como melhor jogador, FCF divulga seleção do Campeonato Cearense 2026: veja time ideal
Entidade se baseou nas notas do Sofascore para montar a Seleção do Campeonato
A Federação Cearense de Futebol divulgou a Seleção do Campeonato Cearense 2026. A entidade montou a Seleção de acordo com as notas do Sofascore, com a média de cada jogador.
De acordo com as notas do Sofacore, Vina foi o melhor jogador da competição, com média 7,7. Ele foi o artilheiro do Campeonato Cearense com 6 gols.
A Seleção do Estadual tem 5 jogadores do campeão Fortaleza, 3 do vice-campeão Ceará, mais um jogador de Ferroviário, Quixadá e Iguatu.
Veja seleção do Campeonato
