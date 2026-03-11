Diário do Nordeste
Com gol aos 51, Fortaleza vence Manauara e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil

Leão teve gol equivocadamente anulado minutos antes, mas marcou o gol do fim para garantir vaga

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:03)
Jogada
Legenda: Maílton marcou o gol da classificação do Fortaleza
Foto: Pietra Telles / Fortaleza EC

O Fortaleza está na 4ª Fase da Copa do Brasil. O Tricolor de Aço venceu o Manauara-AM por 1x0 na Arena da Amazônia e avançou para enfrentar o Nova Iguaçu/RJ. O gol da classificação leonina foi marcado por Maílton, de pênalti, aos 51 minutos do 2º tempo.

Minutos antes, aos 46, o Leão teve um gol de Miritello equivocadamente anulado por saída de bola após cruzamento de Paulo Baya, mas a bola não tinha ultrapassado totalmente a linha. Mas como não tem VAR na 3ª Fase da Copa do Brasil, o lance não pôde ser revisado.

Com o resultado, o Tricolor vai enfrentar o Nova Iguaçu na 4ª Fase, fora de casa, em jogo único.

Legenda: Fortaleza vai enfrentando o Manauara pela Copa do Brasil
Foto: Pietra Telles / Fortaleza EC

Como foi o Jogo

A partida começou com o Fortaleza atacando o time da casa. Aos 5 minutos, Fuentes cruzou na área e Pierre cabeceou pra fora.

Em outro ataque, aos 9, após finalização de Luis Fernando, a bola sobra para Luan Freitas, que bateu pra fora.

O Fortaleza tinha mais volume de jogo e aos 15, após finalizações bloqueadas, Pierre bateu fraco e o goleiro defendeu.

O time da casa chegou com perigo aos 22 minutos, em velocidade com Vitinho, que cruza e Luan Freitas afasta.

Em outra chance do time da casa, Felipe Camargo tocou para Klein, que recebeu de volta, finalizou e Brenno defendeu em dois tempos. 

Aos 36, na melhor chance do Manauara, Vitinho cruzou e Pardal cabeceou pra fora.

O time da casa equilibrou o jogo e aos 44, João Guilherme foi avançando e bateu no meio do gol para defesa de Brenno.

E na melhor chance do Leão no 1º tempo, Pochettino roubou a bola, tocou para Luis Fernando, que ajeitou para Mailton, que bateu por cima.

A etapa final começou mais equilibrada e as chances de gol demoraram a sair.

Aos 12, quase o Leão abriu o placar em belo chute de Paulo Baya que o goleiro David espalmou.

Aos 22, Pochettino avançou pela direita, bateu no canto e o goleiro David espalmou.

O jogo ficou mais equilibrado e veloz na reta final, com as equipes alternando ataques para evitar os pênaltis.

Foi quando aos 46, o Leão abriu o placar com o estreante Miritello, mas a arbitragem anulou equivocadamente o gol ao marcar saída de bola no cruzamento de Paulo Baya.

O lance revoltou os tricolores, mas aos 50, Allef derrubou Rodrigo na área e o pênalti foi marcado: Maílton bateu forte e fez o gol leonino: 1x0.

Legenda: Maíton marcou o gol da classificação do Leão
Foto: Pietra Telles / Fortaleza EC

No lance seguinte, Giva perdeu gol feito para o Manauara e o jogo foi encerrado, com a classificação do Tricolor de Aço. 

Como foi o Tempo Real

