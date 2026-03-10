Ceará embarca nesta quarta e pode ter estreia contra o Maranhão na Copa do Brasil

O Ceará vira a chave após o Campeonato Cearense e vai em busca de garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A equipe comandada pelo técnico Mozart fará o último treinamento na manhã desta quarta-feira (11). O duelo pode ter a estreia do lateral Sanchez, que recentemente voltou ao clube. O Alvinegro embarca no último da tarde para São Luís.

