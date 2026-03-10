Diário do Nordeste
Internacional se interessa por Melk, mas proposta fica abaixo do desejo do Ceará

Jovem atleta de 19 anos é um dos destaques do Alvinegro

Crisneive Silveira
Atualizado às 12:57
Jogada
Legenda: Melk, jogador do Ceará.
Foto: Fabiane de Paula/SVM

Revelação da base do Ceará, Melk tem despertado interesse de diversos clubes. Um deles é o Internacional. O clube gaúcho chegou a fazer uma oferta, que foi considerada baixa pelo Alvinegro. O jogador de 19 anos se destacou no Campeonato Cearense e é uma das promessas do Alvinegro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Hugo Eduardo e confirmada pelo Diário do Nordeste. Oficialmente, o Vovô nega a negociação.

O Colorado teria oferecido 1 milhão de euros pelo meia, algo em torno de R$ 5.996.800 na cotação atual. O Time de Porangabuçu, no entanto, pediu 4 milhões de euros, o que seria equivalente a R$ 23.987.200. 

Melk atuou pelo sub-20 do Ceará até o início deste ano, quando subiu para a equipe principal. Sob comando do técnico Mozart, já foram oito jogos e três assistências entre Campeonato Cearense e Copa do Brasil. 

O Ceará volta a campo nesta quinta-feira (12), quando enfrenta o Maranhão em jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís.

