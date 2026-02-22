Lance de Melk pelo Ceará provoca momento de emoção do pai nas arquibancadas; vídeo

Melk fez tudo certinho! Jogada individual, drible no adversário e chutão no gol. O atleta do Ceará teria marcado o segundo gol do Alvinegro no primeiro tempo diante do Floresta, não fosse o desvio de Wendel Silva. A arbitragem comandada por Léo Simão sinalizou o gol para o camisa 9 após revisão no VAR.

O tento, marcado neste domingo (22) pela semifinal do Campeonato Cearense, seria o primeiro do camisa 14 como profissional. Da arquibancada, as imagens mostram a emoção do Pai Jonathan Mota no momento do lance.

O jogador, formado nas categorias de base do Vovô, está no clube desde os 14 anos. O jovem atleta de 19 anos tem quatro partidas pela equipe profissional e uma assistência.

VEJA O GOL: