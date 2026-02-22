Diário do Nordeste
Lance de Melk pelo Ceará provoca momento de emoção do pai nas arquibancadas; vídeo

Atleta de 19 anos é um dos destaques do Alvinegro neste início de temporada

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:18)
Jogada
Legenda: Jonathan Mota, pai de Melk, jogador do Ceará.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Melk fez tudo certinho! Jogada individual, drible no adversário e chutão no gol. O atleta do Ceará teria marcado o segundo gol do Alvinegro no primeiro tempo diante do Floresta, não fosse o desvio de Wendel Silva. A arbitragem comandada por Léo Simão sinalizou o gol para o camisa 9 após revisão no VAR. 

O tento, marcado neste domingo (22) pela semifinal do Campeonato Cearense, seria o primeiro do camisa 14 como profissional. Da arquibancada, as imagens mostram a emoção do Pai Jonathan Mota no momento do lance.

O jogador, formado nas categorias de base do Vovô, está no clube desde os 14 anos. O jovem atleta de 19 anos tem quatro partidas pela equipe profissional e uma assistência.

VEJA O GOL:

Lance de Melk pelo Ceará provoca momento de emoção do pai nas arquibancadas; vídeo

