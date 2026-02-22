Ceará perde Vina por lesão antes da semifinal, e Mozart lamenta: 'Desfalque importante'

Técnico do Ceará, Mozart confirmou a lesão de Vina e a ausência do meia-atacante no segundo duelo da semifinal do Cearense. O Alvinegro enfrenta o Floresta a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O camisa 29 do Vovô sentiu desconforto no joelho durante os treinamentos da semana e está fora do confronto. O clube divulgou novo boletim médico neste domingo (22), em que atualiza a situação de atletas.

O clube informou que Vina sentiu um trauma indireto no joelho direito. Então, o atleta passou passou por exames de imagem que confirmaram lesão no ligamento colateral medial. O jogador já iniciou tratamento conservador na fisioterapia. Tempo de recuperação pode variar, pois não houve rompimento.

"É uma lesão que, infelizmente, acontece com os atletas. O tempo de recuperação, nós ainda não temos certeza dele. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem e nós temos que pensar na nossa equipe sem o Vina. Óbvio que é um desfalque importante para nós, mas enfim. Cabe a mim pensar na equipe sem ele. Hoje a nossa opção já seria que ele ficaria no banco, aí teve esse desconforto e nós optamos por nem trazê-lo para o jogo", explicou o treinador.

Outros dois atletas também estão fora da partida por questões médicas: o goleiro Bruno Ferreira e o meia Matheus Araújo. O primeiro segue tratamento de entorse no tornozelo esquerdo. Já o segundo está em fase final de tratamento fisioterápico após desconforto muscular na coxa esquerda.

O Ceará venceu o primeiro duelo contra o Verdão da Vila por 3 a 0. As equipes voltam a se enfrentar a partir das 18h (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham a disputa ao vivo e em tempo real.