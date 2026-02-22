Diário do Nordeste
Copa do Brasil: Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para duelo contra o Maguary-PE

Equipes se enfrentam na próxima terça-feira (24)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Torcedores do Fortaleza.
Foto: Ismael Soares/SVM

O Fortaleza iniciou, neste domingo (22), o check-in e a venda de ingressos para o duelo contra o Maguary-PE. As equipes se enfrentam na segunda fase da Copa do Brasil. Os torcedores podem garantir presença ou comprar bilhetes nas lojas físicas ou online. 

Para confirmar presença, basta clicar neste site. Todos os planos já podem realizar check-in. Já a venda de ingressos iniciou às 14 horas através do Leão Tickets e nas Lojas Leão 1918 do Pici e Laion World.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

  • Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
  • Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
  • Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
  • Visitante: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

*Planos Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Fortaleza e Maguary se enfrentam na próxima terça-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo é válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será na Arena Castelão.

