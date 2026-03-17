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Herói nos pênaltis, Richard celebra classificação do Ceará: 'Merecíamos ter vencido no tempo normal'

Goleiro é decisivo ao defender 3 cobranças

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:08)
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Legenda: Richard foi decisivo na disputa de pênaltis, pegando 3 cobranças
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O grande herói da classificação do Ceará na Copa do Brasil contra o São Bernardo foi o goleiro Richard, ao defender 3 pênaltis após empate em 0x0 no tempo normal.

O goleiro exaltou a classificação do Vovô, mas destacou que a equipe merecia avançar no tempo normal.

"Deus nos abençoou grandemente hoje. Acho que merecíamos ter vencido no tempo normal. A equipe deles é uma grande equipe, com grandes batedores. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu acertar os cantos e passar de fase, que é o mais importante - afirmou o goleiro em entrevista após o duelo.

Demorou a comemorar

Curiosamente, Richard não comemorou de imediato a classificação, pois pensava que ainda estava nas alternadas.

"Pensei que estivesse nas alternadas. Passar de fase era o mais importante. Temos um grupo de homens, um grande treinador, que tem passado as ideias claras, e temos conseguido aplicar. Temos muito a crescer. Espero que possamos fazer uma Série B segura para alcançar o objetivo principal", disse Richard.

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