Herói nos pênaltis, Richard celebra classificação do Ceará: 'Merecíamos ter vencido no tempo normal'

O grande herói da classificação do Ceará na Copa do Brasil contra o São Bernardo foi o goleiro Richard, ao defender 3 pênaltis após empate em 0x0 no tempo normal.

O goleiro exaltou a classificação do Vovô, mas destacou que a equipe merecia avançar no tempo normal.

"Deus nos abençoou grandemente hoje. Acho que merecíamos ter vencido no tempo normal. A equipe deles é uma grande equipe, com grandes batedores. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu acertar os cantos e passar de fase, que é o mais importante - afirmou o goleiro em entrevista após o duelo.

Demorou a comemorar

Curiosamente, Richard não comemorou de imediato a classificação, pois pensava que ainda estava nas alternadas.

"Pensei que estivesse nas alternadas. Passar de fase era o mais importante. Temos um grupo de homens, um grande treinador, que tem passado as ideias claras, e temos conseguido aplicar. Temos muito a crescer. Espero que possamos fazer uma Série B segura para alcançar o objetivo principal", disse Richard.