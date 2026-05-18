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Convocação da Seleção Brasileira tem cinco nordestinos; veja lista e cidades

São dois paraibanos, dois baianos e um maranhense.

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 19:27)
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Legenda: Bremer em entrevista pela Seleção Brasileira.
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, cinco nasceram na região Nordeste do Brasil. São dois paraibanos, dois baianos e um maranhense: Matheus Cunha, Douglas Santos, Bremer, Danilo e Wesley.

Matheus Cunha, centroavante, é paraibano. Ele nasceu em João Pessoa (PB). O atacante atua no Manchester United, da Inglaterra, e é cotado inclusive para ser titular no time principal de Ancelotti na Copa do Mundo.

Douglas Santos é lateral-esquerdo e já recebeu inúmeras oportunidades com a camisa da Seleção Brasileira. Ele é conterrâneo de Matheus Cunha, tendo nascido em João Pessoa, capital da Paraíba.

O lateral-direito Wesley, revelado pelo Flamengo e atualmente na Roma, da Itália, nasceu na cidade de Açailândia, no estado do Maranhão. Ele é o único maranhense convocado para esta edição da Copa do Mundo.

Por fim, dois jogadores da lista são baianos. Trata-se do zagueiro Bremer, natural de Itapitanga (BA), e também do volante Danilo, natural da capital baiana, Salvador.

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