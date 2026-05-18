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Endrick e Rayan são os jogadores mais jovens do Brasil em uma Copa desde Ronaldo em 1994

Jogador de 19 anos entra em seleta lista após convocação de Ancelotti.

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:51)
Jogada
Legenda: Endrick foi convocado para a Seleção Brasileira.
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Endrick e Rayan vão disputar a Copa do Mundo de 2026. Com isso, os atletas serão os mais jovens a defender a Seleção Brasileira na competição desde Ronaldo Fenômeno, em 1994. Os atacantes terão 19 anos até o dia da estreia da amarelinha, no dia 13 de junho, diante do Marrocos. A convocação dos 26 atletas foi anunciada nesta segunda-feira (18), pelo técnico Carlo Ancelotti, no Rio de Janeiro.

A diferença entre eles é de 13 dias. Endrick nasceu em 21 de julho de 2006 enquanto Rayan nasceu em 3 de agosto. A dupla se junta a uma seleta lista de nomes como: Pelé - 17 anos e 234 dias (Copa de 1958); Edu - 16 anos e 339 dias em 1966 (não entrou em campo na Copa); Ronaldo - 17 anos em 1994 (não jogou aquele Mundial) e Carvalho Leite - 18 anos (Copa de 1930).

Endrick, que foi emprestado ao Lyon mas pertence ao Real Madrid, tem oito gols e sete assistências vestindo a camisa do time francês. O atleta formado nas categorias de base do Palmeiras deixou a equipe alviverde muito cedo após ser negociado com o clube espanhol.

A última partida pelo Lyon ocorreu neste domingo (17), quando a equipe foi derrotada por 4 a 0 pelo Lens, vice-líder do Campeonato Francês. O atacante já retornou à Espanha, onde seguirá treinando no time madrilenho até se juntar à Seleção Brasileira.

Rayan é cria do Vasco e se profissionalizou no time carioca em 2024. O atacante foi negociado com o Bournemouth ano passado. Com o time inglês, já são cinco gols e duas assistências. 

A Copa do Mundo terá início no dia 11 de junho. A seleção brasileira estreia no dia 13, quando enfrenta o Marrocos. A competição será realizada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Veja a convocação da Seleção Brasileira aqui.

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