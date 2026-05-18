Endrick e Rayan vão disputar a Copa do Mundo de 2026. Com isso, os atletas serão os mais jovens a defender a Seleção Brasileira na competição desde Ronaldo Fenômeno, em 1994. Os atacantes terão 19 anos até o dia da estreia da amarelinha, no dia 13 de junho, diante do Marrocos. A convocação dos 26 atletas foi anunciada nesta segunda-feira (18), pelo técnico Carlo Ancelotti, no Rio de Janeiro.

A diferença entre eles é de 13 dias. Endrick nasceu em 21 de julho de 2006 enquanto Rayan nasceu em 3 de agosto. A dupla se junta a uma seleta lista de nomes como: Pelé - 17 anos e 234 dias (Copa de 1958); Edu - 16 anos e 339 dias em 1966 (não entrou em campo na Copa); Ronaldo - 17 anos em 1994 (não jogou aquele Mundial) e Carvalho Leite - 18 anos (Copa de 1930).

Endrick, que foi emprestado ao Lyon mas pertence ao Real Madrid, tem oito gols e sete assistências vestindo a camisa do time francês. O atleta formado nas categorias de base do Palmeiras deixou a equipe alviverde muito cedo após ser negociado com o clube espanhol.

A última partida pelo Lyon ocorreu neste domingo (17), quando a equipe foi derrotada por 4 a 0 pelo Lens, vice-líder do Campeonato Francês. O atacante já retornou à Espanha, onde seguirá treinando no time madrilenho até se juntar à Seleção Brasileira.

Rayan é cria do Vasco e se profissionalizou no time carioca em 2024. O atacante foi negociado com o Bournemouth ano passado. Com o time inglês, já são cinco gols e duas assistências.

A Copa do Mundo terá início no dia 11 de junho. A seleção brasileira estreia no dia 13, quando enfrenta o Marrocos. A competição será realizada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Veja a convocação da Seleção Brasileira aqui.