Criança ora por convocação de Neymar em igreja de Fortaleza e craque responde; veja

Uma criança viralizou nas redes sociais neste domingo (17) após protagonizar um momento inusitado. Durante um culto em uma Assembleia de Deus, em Fortaleza/CE, o garoto orou pela convocação de Neymar para a Copa do Mundo.

A cena foi compartilhada no perfil do pastor Salomão Liberato Jr., com a igreja Assembleia de Deus Zona Sul, localizada no bairro Cambeba. Até o próprio Neymar comentou na postagem. “Vai dar tudo certo”, disse o jogador do Santos em um comentário.

“Papai do céu, obrigado por esse dia. Abençoa o pastor, essa igreja, e que o Neymar vá pra Copa, em nome de Jesus, amém”, foi a oração da criança, que arrancou risos dos fiéis presentes na igreja e do pastor.

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será realizada nesta segunda-feira (18), às 17h, no Rio de Janeiro (RJ). A grande dúvida na lista de Carlo Ancelotti é justamente sobre a presença de Neymar.