Nova calculadora do Desenrola Brasil ajuda a simular descontos para renegociar dívidas

O Ministério da Fazenda lançou nessa sexta-feira (15) uma calculadora online que permite simular a negociação de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil - Famílias.

A iniciativa permite que pessoas com renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105) renegociem suas dívidas em melhores condições. Os descontos variam de 30% a 99%.

A ferramenta já está disponível no site da Pasta. Não é necessário ter uma conta gov.br para acessá-la.

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Regras para utilizar a calculadora

A simulação apresenta valores estimados com base nas regras do programa, considerando fatores como o tempo de atraso das dívidas e os descontos mínimos exigidos.

Também é possível simular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na renegociação.

Conforme as regras da plataforma, o usuário só pode utilizar 20% do saldo no pagamento da dívida, ou até R$ 1 mil.

Vale lembrar que os valores disponíveis não serão os definitivos. As condições finais de renegociação devem ser confirmadas diretamente com as instituições financeiras participantes do programa.