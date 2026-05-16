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Nova calculadora do Desenrola Brasil ajuda a simular descontos para renegociar dívidas

Simulação apresenta valores estimados com base nas regras do programa.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Mão segurando notas de dinheiro do tipo real, com cédulas de 20 e 10 reais e outras cédulas ao fundo em uma mesa, enquanto contas são manuseadas
Legenda: Os descontos variam de 30% a 99%.
Foto: Shutterstock / Buonnaventura.

O Ministério da Fazenda lançou nessa sexta-feira (15) uma calculadora online que permite simular a negociação de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil - Famílias.

A iniciativa permite que pessoas com renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105) renegociem suas dívidas em melhores condições. Os descontos variam de 30% a 99%.

A ferramenta já está disponível no site da Pasta. Não é necessário ter uma conta gov.br para acessá-la.

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Regras para utilizar a calculadora

A simulação apresenta valores estimados com base nas regras do programa, considerando fatores como o tempo de atraso das dívidas e os descontos mínimos exigidos.

Também é possível simular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na renegociação.

Conforme as regras da plataforma, o usuário só pode utilizar 20% do saldo no pagamento da dívida, ou até R$ 1 mil.

Vale lembrar que os valores disponíveis não serão os definitivos. As condições finais de renegociação devem ser confirmadas diretamente com as instituições financeiras participantes do programa.

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