Por que o brasileiro ganha mais, mas continua endividado?

A economia brasileira vive um paradoxo que aparece nas estatísticas e, principalmente, na mesa das famílias: a renda melhorou, o mercado de trabalho mostra sinais positivos, mas o bolso continua apertado.

Como explicar que, mesmo com aumento do rendimento médio, tantos brasileiros sigam endividados, inadimplentes ou sem capacidade de poupar?

Dados recentes do IBGE mostram que o rendimento médio mensal real da população brasileira atingiu R$ 3.367 em 2025, o maior valor da série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012.

O rendimento médio habitualmente recebido de todos os trabalhos também avançou, chegando a R$ 3.560 no ano. Em tese, uma renda maior deveria significar mais tranquilidade financeira. Mas, na prática, não é isso que muitos lares sentem.

O problema é que a macroeconomia entra na casa das pessoas por vários caminhos: pelos preços dos alimentos, pelos juros do cartão, pelo valor da prestação, pelo financiamento do carro, pelo aluguel, pelo remédio, pela mensalidade escolar e pela conta de energia.

Quando esses custos crescem mais rápido do que a capacidade de organização financeira da família, o ganho de renda não se transforma em sobra. Ele apenas ajuda a manter o consumo básico funcionando.

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O Banco Central informou que o endividamento das famílias chegou a 49,9% da renda em fevereiro de 2026. Mais grave ainda: o comprometimento da renda com dívidas alcançou 29,7%.

Isso significa que quase um terço da renda das famílias já está direcionado ao pagamento de dívidas. Antes mesmo de comprar comida, pagar transporte, saúde ou educação, uma parte relevante do orçamento já tem destino certo: bancos, financeiras, cartões e credores.

A Confederação Nacional do Comércio também trouxe um alerta importante. Em abril de 2026, 80,9% das famílias brasileiras declararam ter algum tipo de dívida, o maior percentual da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor.

O cartão de crédito continua sendo uma das principais modalidades de dívida. E aqui está um ponto essencial: dívida não é necessariamente sinônimo de descontrole, mas, quando mal administrada, vira uma prisão silenciosa.

Outro dado reforça essa preocupação. Segundo a Serasa, o Brasil chegou a 81,7 milhões de pessoas inadimplentes em fevereiro de 2026, com mais de 332 milhões de dívidas registradas.

A dívida média por consumidor inadimplente alcançou R$ 6.598,13. É um número que revela mais do que dificuldade financeira: mostra perda de poder de escolha, restrição de crédito, ansiedade e adiamento de planos.

Por que a melhora da renda não tem sido suficiente?

A pergunta, então, não é apenas “por que o brasileiro está devendo?”. A pergunta mais importante é: por que a melhora da renda não está sendo suficiente para reorganizar a vida financeira?

Há algumas respostas. A primeira é o peso dos juros. Em um país com crédito caro, atrasar uma fatura ou entrar no rotativo do cartão pode transformar uma dívida pequena em um problema grande. A segunda é a inflação sentida no cotidiano.

Mesmo quando os índices oficiais parecem controlados, a percepção da família depende do que ela consome: alimentação, moradia, combustível, saúde e serviços.

A terceira é a ausência de reserva financeira. Sem poupança, qualquer imprevisto vira parcelamento. E parcelamento, quando acumulado, vira aperto permanente.

Também existe um componente comportamental. Muitas famílias aumentam o padrão de consumo assim que a renda melhora, sem antes reorganizar dívidas antigas ou criar uma margem de segurança. O resultado é uma falsa sensação de melhora: entra mais dinheiro, mas também saem mais parcelas.

A educação financeira, portanto, não pode ser tratada como luxo ou assunto para quem investe. Ela é uma necessidade básica de proteção da renda.

Organizar o orçamento, conhecer o custo real das dívidas, renegociar com estratégia, evitar o crédito mais caro e construir uma reserva são decisões tão importantes quanto buscar aumento salarial.

No fim, a grande lição é simples: renda maior ajuda, mas não resolve sozinha. O que protege o bolso do brasileiro é a combinação entre renda, controle, planejamento e escolhas conscientes. Sem isso, a macroeconomia melhora nos indicadores, mas a vida real continua apertada dentro de casa.

Pensem nisso! Até a próxima. Ana Alves- @anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.