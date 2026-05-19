Teste financeiro: descubra se você controla seu dinheiro ou está perdendo o controle
O brasileiro convive há anos com um desafio que vai muito além de ganhar pouco ou ganhar muito. O problema central, muitas vezes, está na falta de clareza sobre a própria vida financeira. Muitas pessoas sabem quanto recebem, mas não sabem exatamente para onde o dinheiro vai.
Outras conseguem pagar as contas, mas vivem sem reserva, sem planejamento e dependendo do cartão de crédito para completar o mês.
Ao final desta coluna, há um teste de diagnóstico financeiro com pontuação de 0 a 20. O resultado revela sua situação atual e indica, por ordem de prioridade, o que você precisa mudar agora.
Por que é importante fazer esse diagnóstico?
Dados recentes da Confederação Nacional do Comércio mostram que o percentual de famílias endividadas (80%) permanece em patamar elevado no país.
Desenrola Brasil 2.0: o que muda e tudo que você precisa saber sobre o programa
O lançamento do novo Desenrola Brasil, chamado de Desenrola 2.0, recoloca no centro do debate econômico um dos problemas mais persistentes das famílias brasileiras: o endividamento de alto custo.
Em um país onde milhões de consumidores convivem com cartão de crédito atrasado, cheque especial, empréstimos pessoais e restrições no CPF, a renegociação de dívidas pode representar alívio imediato. Mas não deve ser confundida com solução mágica.
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O programa chega em um momento de forte pressão sobre o orçamento doméstico. Segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, em março de 2026 o Brasil alcançou 82,8 milhões de pessoas negativadas, o maior número da série histórica, após 15 meses consecutivos de alta.
O dado revela que a inadimplência deixou de ser um problema pontual e passou a fazer parte da rotina financeira de uma parcela expressiva da população.
O que muda com o Desenrola 2.0
A proposta do Desenrola 2.0 é permitir que consumidores renegociem dívidas caras com condições mais favoráveis. As informações divulgadas até o anúncio indicam que o programa deve contemplar débitos de cartão de crédito, crédito rotativo, cheque especial, crédito pessoal e também dívidas do Fies.
A previsão é de juros limitados a 1,99% ao mês e descontos que podem variar de 30% a 90%, conforme o tipo de dívida, o tempo de atraso e a negociação com as instituições financeiras.
Uma das principais novidades é a possibilidade de uso de até 20% do saldo do FGTS para pagamento ou abatimento de dívidas incluídas no programa. A medida, porém, deve ser analisada com cautela.
O FGTS não é uma renda extra comum: ele funciona como uma reserva compulsória do trabalhador, especialmente importante em casos de demissão sem justa causa, compra da casa própria ou situações emergenciais.
Usá-lo para quitar dívida pode ser vantajoso quando elimina um débito caro e insustentável, mas pode ser ruim se apenas trocar uma dívida antiga por um novo aperto financeiro no futuro.
Bloqueio das bets: renegociar sem voltar ao risco
Outro ponto relevante é a chamada trava contra apostas on-line. De acordo com informações divulgadas pela imprensa, quem aderir ao programa poderá ficar bloqueado por um ano em plataformas de apostas, as chamadas bets.
A intenção é impedir que o consumidor renegocie a dívida e continue alimentando um comportamento financeiro de risco.
A medida tem dimensão econômica e social: o avanço das apostas no orçamento das famílias tem preocupado especialistas, bancos e governo, principalmente quando o dinheiro usado no jogo compromete alimentação, moradia, contas essenciais e pagamento de dívidas.
Garantias públicas e descontos maiores: como a engrenagem deve funcionar
O Desenrola 2.0 também deve envolver garantias públicas, como o Fundo Garantidor de Operações, para reduzir o risco das instituições financeiras e estimular a concessão de descontos mais agressivos.
Essa engenharia é importante porque o banco tende a aceitar abatimentos maiores quando possui alguma segurança contra nova inadimplência. Ao mesmo tempo, esse desenho exige responsabilidade.
Se o programa for usado sem critério, pode apenas empurrar o problema para frente.
A experiência anterior mostra que renegociar ajuda, mas não resolve tudo
A experiência anterior mostra que programas de renegociação podem funcionar, mas têm limite. O primeiro Desenrola Brasil, encerrado em maio de 2024, beneficiou cerca de 15 milhões de pessoas e renegociou aproximadamente R$ 53 bilhões em dívidas, segundo o Ministério da Fazenda.
Houve redução da inadimplência entre o público mais vulnerável, especialmente pessoas de baixa renda e inscritas no CadÚnico.
Mesmo assim, dois anos depois, o país volta a registrar recordes de inadimplência. Isso mostra que renegociar é necessário, mas não suficiente.
A raiz do problema está na combinação de renda apertada, crédito caro, baixa educação financeira, consumo parcelado sem planejamento e uso recorrente de modalidades emergenciais, como rotativo do cartão e cheque especial.
Como aproveitar o Desenrola para sair do endividamento?
1. Antes de aderir, faça a pergunta principal: a parcela cabe no bolso?
Para o consumidor, a primeira orientação é simples: antes de aderir, é preciso fazer as contas. Nem toda proposta com desconto é boa. O valor da parcela precisa caber no orçamento real, não no orçamento ideal.
Se a pessoa ganha R$ 3 mil, tem despesas fixas de R$ 2.700 e assume uma renegociação de R$ 500 por mês, o acordo já nasce com alta chance de fracasso. O correto é calcular quanto sobra depois de moradia, alimentação, transporte, energia, água, saúde, educação e despesas indispensáveis.
2. Dívidas caras primeiro: cartão e cheque especial devem ser prioridade
A segunda orientação é priorizar as dívidas mais caras e mais perigosas. Cartão de crédito rotativo e cheque especial devem entrar no topo da lista, porque seus juros costumam transformar pequenos atrasos em grandes dívidas.
Depois vêm empréstimos pessoais, financiamentos em atraso e outras pendências que geram cobrança, negativação ou risco de perda de bem. Dívidas com familiares, embora muitas
vezes não tenham juros formais, também merecem atenção, porque podem afetar relações pessoais.
3. Desconto alto nem sempre significa bom acordo
A terceira recomendação é não aceitar a primeira proposta sem comparar. O consumidor deve observar o desconto real, a taxa de juros, o número de parcelas, o custo efetivo total, a data de vencimento e as consequências em caso de atraso.
Um desconto de 80% pode parecer excelente, mas perde força se a parcela for alta demais ou se houver cobrança de encargos que o consumidor não compreendeu.
4. Limpar o nome é só o começo da reorganização financeira
Também é importante entender que limpar o nome não significa reorganizar a vida financeira. Muitas pessoas renegociam, retiram o CPF da restrição e imediatamente voltam a usar cartão, crediário e empréstimos.
Esse é o ciclo mais perigoso: a pessoa sai da dívida velha e cria uma dívida nova antes de recuperar sua capacidade de pagamento.
5. Um plano mínimo para não cair de novo na inadimplência
Por isso, a adesão ao Desenrola 2.0 deve vir acompanhada de um plano mínimo de reorganização financeira. O primeiro passo é listar todas as dívidas, separando credor, valor atualizado, valor original, juros, atraso e possibilidade de acordo.
O segundo passo é montar um orçamento mensal realista. O terceiro é criar uma regra de proteção: enquanto estiver pagando a renegociação, evitar novas compras parceladas, empréstimos e uso do limite do cartão como complemento de renda.
6. FGTS pode ajudar, mas não deve ser tratado como dinheiro sobrando
Outro cuidado essencial envolve o FGTS. Usar parte do fundo pode ser uma boa decisão quando a dívida tem juros muito altos e o desconto é expressivo. Por exemplo, quitar uma dívida de cartão com abatimento relevante pode liberar o consumidor de uma bola de neve.
Mas usar o FGTS sem mudar hábitos financeiros pode ser apenas uma perda de reserva. O trabalhador precisa perguntar: “Depois de usar esse dinheiro, vou conseguir viver sem voltar ao cheque especial ou ao cartão rotativo?” Se a resposta for não, o problema continua.
Alívio para o consumo ou novo ciclo de endividamento?
O programa também deve ser observado sob a ótica macroeconômica. Ao reduzir o peso das dívidas, o governo espera destravar parte do consumo das famílias. No curto prazo, isso pode favorecer o comércio, os serviços e pequenos negócios, porque consumidores com orçamento menos pressionado tendem a voltar a consumir.
Mas há uma diferença importante entre recuperar consumo saudável e estimular consumo financiado por novas dívidas.
Golpistas também se aproveitam da pressa de quem está endividado
No campo dos golpes, o alerta deve ser máximo. Programas de renegociação costumam atrair criminosos que usam nomes oficiais, logotipos falsos, mensagens de WhatsApp, SMS, e-mails e anúncios patrocinados para roubar dados ou dinheiro.
No primeiro Desenrola, o próprio governo federal alertou que golpistas criavam sites falsos e enviavam mensagens usando o nome do programa para enganar consumidores.
Como se proteger: desconfie de links, taxas e promessas fáceis
A regra de segurança é clara: não clique em links recebidos por mensagem, não pague taxa antecipada para liberar renegociação, não informe senha bancária, não compartilhe código de autenticação e não faça Pix para pessoa física.
A negociação deve ser feita apenas pelos canais oficiais do governo, quando liberados, ou diretamente pelos canais reconhecidos dos bancos e credores.
Desconfie de promessa de “desconto exclusivo por tempo limitado”, “limpeza imediata do nome” ou “liberação de FGTS mediante taxa”. Golpistas trabalham com pressa, medo e falsa urgência.
Antes de pagar, confira se a dívida e o boleto são verdadeiros
Também é prudente conferir se a dívida realmente existe. Antes de pagar qualquer boleto, o consumidor deve verificar o credor, o CNPJ, o valor, a data, o contrato de origem e se o boleto está em nome da instituição correta.
Em caso de dúvida, deve entrar em contato diretamente com o banco pelo aplicativo oficial, internet banking, agência ou telefone que consta no cartão ou no site oficial da instituição.
O Desenrola 2.0 pode ser uma oportunidade importante para milhões de famílias. Mas sua eficácia dependerá de três fatores: qualidade dos descontos, capacidade de pagamento dos consumidores e mudança de comportamento financeiro.
O programa pode abrir a porta de saída da inadimplência, mas quem precisa atravessá-la com cuidado é o próprio consumidor.
O verdadeiro desenrolar começa depois do acordo
A melhor renegociação é aquela que encerra um ciclo, não aquela que inaugura outro. Sair do vermelho exige mais do que desconto: exige orçamento, disciplina, reserva financeira, controle do cartão e coragem para reduzir o padrão de consumo temporariamente.
Para muitos brasileiros, o Desenrola 2.0 poderá ser o recomeço. Mas o verdadeiro “desenrolar” das finanças acontece depois da assinatura do acordo, quando chega o vencimento da primeira parcela e a família precisa provar, mês a mês, que aprendeu a viver sem depender de dívida cara.
Pensem nisso! Até a próxima. Ana Alves- @anima.consult
Já informações acompanhadas pelo Banco Central indicam que uma parcela relevante da renda das famílias segue comprometida com o pagamento de dívidas, o que reduz a capacidade de consumo, poupança e investimento.
Fazer um diagnóstico financeiro pessoal é como realizar um exame preventivo. Ele permite identificar sinais de alerta antes que a situação se transforme em crise. Assim como uma pessoa não deve esperar adoecer gravemente para fazer exames médicos, também não deveria esperar entrar em inadimplência para olhar com atenção para suas finanças.
O diagnóstico mostra se há equilíbrio entre renda e gastos, se as dívidas estão sob controle, se existe reserva de emergência, se o cartão de crédito está sendo usado de forma saudável e se há planejamento para o futuro. Mais do que uma ferramenta matemática, ele é um instrumento de consciência.
Muitas crises financeiras começam de forma silenciosa. Primeiro surgem pequenas parcelas. Depois, o limite do cartão começa a ser usado com mais frequência.
Em seguida, a pessoa passa a atrasar uma conta para pagar outra. Quando percebe, já está usando crédito caro para manter o padrão de vida. O diagnóstico ajuda a interromper esse processo.
As principais dores financeiras que precisam ser enfrentadas
Uma das dores mais comuns é a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Em muitos casos, isso acontece porque a pessoa não possui controle detalhado dos gastos.
Pequenas despesas diárias, assinaturas, compras por impulso, delivery, aplicativos e parcelamentos acabam consumindo boa parte da renda sem que o consumidor perceba.
Outra dor recorrente é a dependência do cartão de crédito. O cartão é uma ferramenta útil quando bem utilizado, mas pode se transformar em armadilha quando passa a funcionar como extensão da renda.
O parcelamento excessivo cria uma falsa sensação de capacidade de compra. O problema aparece quando várias parcelas se acumulam e comprometem os meses seguintes.
Também é comum encontrar pessoas que vivem financeiramente vulneráveis porque não possuem reserva de emergência. Sem reserva, qualquer imprevisto vira dívida.
Um problema de saúde, a manutenção do carro, a perda temporária de renda ou uma despesa familiar inesperada podem desequilibrar completamente o orçamento.
A ansiedade financeira é outra consequência importante. A preocupação constante com dinheiro afeta o sono, a produtividade, os relacionamentos e a saúde emocional.
Muitas pessoas evitam abrir o aplicativo do banco, têm medo de olhar a fatura do cartão ou sentem culpa depois de consumir. Essa relação emocional com o dinheiro precisa ser reconhecida.
A baixa educação financeira também pesa. A Febraban mantém iniciativas voltadas à saúde financeira e destaca a importância de diagnosticar o bem-estar financeiro para orientar melhores decisões. O Banco Central, por sua vez, trata cidadania financeira como parte essencial da relação da população com o sistema financeiro.
O problema, portanto, não está apenas na renda. Há pessoas com renda menor que conseguem manter organização, enquanto outras, com ganhos mais elevados, vivem em permanente desequilíbrio.
A diferença está no comportamento, no planejamento e na capacidade de tomar decisões conscientes.
Diagnosticar para agir: o caminho para reorganizar a vida financeira
O diagnóstico financeiro não serve apenas para quem está endividado. Ele também é necessário para quem deseja investir, comprar um imóvel, trocar de carro, empreender, planejar a aposentadoria ou simplesmente viver com menos ansiedade.
Ao responder perguntas simples sobre controle, dívidas, cartão de crédito, reserva, compras e planejamento, a pessoa começa a enxergar sua realidade com mais objetividade. O resultado não deve ser visto como julgamento, mas como ponto de partida.
Quem está em situação crítica precisa agir rapidamente. O primeiro movimento deve ser organizar o orçamento, levantar todas as dívidas, cortar desperdícios, renegociar compromissos e evitar novas parcelas. Nessa fase, a prioridade é recuperar o controle.
Quem está em situação de alerta precisa corrigir fragilidades antes que elas se agravem. Pode ser o momento de reduzir o uso do cartão, criar uma reserva inicial, definir metas e acompanhar melhor os gastos mensais.
Já quem está em equilíbrio financeiro deve avançar para uma etapa mais estratégica. Isso inclui investir com regularidade, fortalecer a reserva, planejar aposentadoria, proteger patrimônio e buscar diversificação de renda.
O mais importante é entender que saúde financeira não se constrói apenas com aumento de renda. Ela depende de disciplina, clareza, método e acompanhamento. Ganhar mais ajuda, mas não resolve sozinho uma relação desorganizada com o dinheiro.
Fazer um diagnóstico financeiro pessoal é, portanto, um ato de responsabilidade. Ele permite transformar preocupação em plano, medo em clareza e descontrole em ação.
A seguir, apresentamos um modelo simples para que qualquer pessoa possa avaliar seu equilíbrio financeiro inicial.
Faça o teste financeiro
DIAGNÓSTICO FINANCEIRO PESSOAL — EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS
COMO FUNCIONA
Cada pergunta possui uma pontuação:
- 0 pontos = situação ruim
- 1 ponto = situação intermediária
- 2 pontos = situação saudável
- Ao final, some todos os pontos.
1. Controle Financeiro
- Você sabe exatamente quanto ganha e quanto gasta por mês?
- (0) Não faço controle
- (1) Tenho ideia aproximada
- (2) Controlo detalhadamente
2. Situação das Contas
Você costuma atrasar contas?
- (0) Frequentemente
- (1) Às vezes
- (2) Raramente ou nunca
3. Endividamento
Hoje suas dívidas comprometem quanto da sua renda mensal?
- (0) Mais de 50%
- (1) Entre 20% e 50%
- (2) Menos de 20%
4. Uso do Cartão de Crédito
Como você utiliza o cartão de crédito?
- (0) Parcelo muito e às vezes não consigo pagar total
- (1) Uso com certo controle
- (2) Pago sempre o valor integral
5. Reserva de Emergência
Você possui reserva financeira para emergências?
- (0) Não possuo
- (1) Tenho pequena reserva
- (2) Tenho reserva para pelo menos 6 meses
6. Poupança e Investimentos
Você consegue guardar dinheiro mensalmente?
- (0) Nunca
- (1) Algumas vezes
- (2) Sim, regularmente
7. Planejamento Financeiro
Você possui metas financeiras definidas?
- (0) Não
- (1) Tenho metas, mas não acompanho
- (2) Tenho metas e acompanho regularmente
8. Organização das Compras
Como costuma tomar decisões de compra?
- (0) Compro por impulso
- (1) Às vezes planejo
- (2) Planejo e pesquiso antes
9. Dependência da Renda
Se sua renda diminuísse hoje, por quanto tempo conseguiria manter seu padrão básico?
- (0) Menos de 1 mês
- (1) Entre 1 e 3 meses
- (2) Mais de 3 meses
10. Saúde Financeira Emocional
As finanças geram ansiedade ou preocupação frequente?
- (0) Sim, constantemente
- (1) Às vezes
- (2) Raramente
RESULTADO FINAL
0 a 7 pontos — SITUAÇÃO CRÍTICA
Seu equilíbrio financeiro está comprometido.
Existe forte risco de endividamento crescente, descontrole financeiro e dificuldade para lidar com emergências.
Prioridades:
- Cortar gastos imediatamente;
- Organizar orçamento mensal;
- Renegociar dívidas;
- Evitar crédito e parcelamentos;
- Criar reserva mínima de emergência.
8 a 14 pontos — ALERTA FINANCEIRO
Você possui algum controle, mas ainda apresenta fragilidades importantes.
Há risco de desequilíbrio em períodos de crise, perda de renda ou aumento de despesas.
Prioridades:
- Melhorar organização financeira;
- Reduzir dependência do cartão;
- Aumentar capacidade de poupança;
- Criar metas financeiras claras.
15 a 20 pontos — EQUILÍBRIO FINANCEIRO
Você demonstra boa organização financeira e maior capacidade de lidar com imprevistos.
Seu desafio agora é fortalecer patrimônio e crescimento financeiro de longo prazo.
Prioridades:
- Investimentos consistentes;
- Aumento patrimonial;
- Planejamento de aposentadoria;
- Diversificação de renda.
Faça seu diagnóstico e me conte como foi.
Pensem nisso! Até a próxima. Ana Alves- @anima.consult
*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.