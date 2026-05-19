Teste financeiro: descubra se você controla seu dinheiro ou está perdendo o controle

O lançamento do novo Desenrola Brasil, chamado de Desenrola 2.0, recoloca no centro do debate econômico um dos problemas mais persistentes das famílias brasileiras: o endividamento de alto custo.

Em um país onde milhões de consumidores convivem com cartão de crédito atrasado, cheque especial, empréstimos pessoais e restrições no CPF, a renegociação de dívidas pode representar alívio imediato. Mas não deve ser confundida com solução mágica.

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O programa chega em um momento de forte pressão sobre o orçamento doméstico. Segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, em março de 2026 o Brasil alcançou 82,8 milhões de pessoas negativadas, o maior número da série histórica, após 15 meses consecutivos de alta.

O dado revela que a inadimplência deixou de ser um problema pontual e passou a fazer parte da rotina financeira de uma parcela expressiva da população.

O que muda com o Desenrola 2.0

A proposta do Desenrola 2.0 é permitir que consumidores renegociem dívidas caras com condições mais favoráveis. As informações divulgadas até o anúncio indicam que o programa deve contemplar débitos de cartão de crédito, crédito rotativo, cheque especial, crédito pessoal e também dívidas do Fies.

A previsão é de juros limitados a 1,99% ao mês e descontos que podem variar de 30% a 90%, conforme o tipo de dívida, o tempo de atraso e a negociação com as instituições financeiras.

Uma das principais novidades é a possibilidade de uso de até 20% do saldo do FGTS para pagamento ou abatimento de dívidas incluídas no programa. A medida, porém, deve ser analisada com cautela.

O FGTS não é uma renda extra comum: ele funciona como uma reserva compulsória do trabalhador, especialmente importante em casos de demissão sem justa causa, compra da casa própria ou situações emergenciais.

Usá-lo para quitar dívida pode ser vantajoso quando elimina um débito caro e insustentável, mas pode ser ruim se apenas trocar uma dívida antiga por um novo aperto financeiro no futuro.

Bloqueio das bets: renegociar sem voltar ao risco

Outro ponto relevante é a chamada trava contra apostas on-line. De acordo com informações divulgadas pela imprensa, quem aderir ao programa poderá ficar bloqueado por um ano em plataformas de apostas, as chamadas bets.

A intenção é impedir que o consumidor renegocie a dívida e continue alimentando um comportamento financeiro de risco.

A medida tem dimensão econômica e social: o avanço das apostas no orçamento das famílias tem preocupado especialistas, bancos e governo, principalmente quando o dinheiro usado no jogo compromete alimentação, moradia, contas essenciais e pagamento de dívidas.

Garantias públicas e descontos maiores: como a engrenagem deve funcionar

O Desenrola 2.0 também deve envolver garantias públicas, como o Fundo Garantidor de Operações, para reduzir o risco das instituições financeiras e estimular a concessão de descontos mais agressivos.

Essa engenharia é importante porque o banco tende a aceitar abatimentos maiores quando possui alguma segurança contra nova inadimplência. Ao mesmo tempo, esse desenho exige responsabilidade.

Se o programa for usado sem critério, pode apenas empurrar o problema para frente.

A experiência anterior mostra que renegociar ajuda, mas não resolve tudo

A experiência anterior mostra que programas de renegociação podem funcionar, mas têm limite. O primeiro Desenrola Brasil, encerrado em maio de 2024, beneficiou cerca de 15 milhões de pessoas e renegociou aproximadamente R$ 53 bilhões em dívidas, segundo o Ministério da Fazenda.

Houve redução da inadimplência entre o público mais vulnerável, especialmente pessoas de baixa renda e inscritas no CadÚnico.

Mesmo assim, dois anos depois, o país volta a registrar recordes de inadimplência. Isso mostra que renegociar é necessário, mas não suficiente.

A raiz do problema está na combinação de renda apertada, crédito caro, baixa educação financeira, consumo parcelado sem planejamento e uso recorrente de modalidades emergenciais, como rotativo do cartão e cheque especial.

Como aproveitar o Desenrola para sair do endividamento?

1. Antes de aderir, faça a pergunta principal: a parcela cabe no bolso?

Para o consumidor, a primeira orientação é simples: antes de aderir, é preciso fazer as contas. Nem toda proposta com desconto é boa. O valor da parcela precisa caber no orçamento real, não no orçamento ideal.

Se a pessoa ganha R$ 3 mil, tem despesas fixas de R$ 2.700 e assume uma renegociação de R$ 500 por mês, o acordo já nasce com alta chance de fracasso. O correto é calcular quanto sobra depois de moradia, alimentação, transporte, energia, água, saúde, educação e despesas indispensáveis.

2. Dívidas caras primeiro: cartão e cheque especial devem ser prioridade

A segunda orientação é priorizar as dívidas mais caras e mais perigosas. Cartão de crédito rotativo e cheque especial devem entrar no topo da lista, porque seus juros costumam transformar pequenos atrasos em grandes dívidas.

Depois vêm empréstimos pessoais, financiamentos em atraso e outras pendências que geram cobrança, negativação ou risco de perda de bem. Dívidas com familiares, embora muitas

vezes não tenham juros formais, também merecem atenção, porque podem afetar relações pessoais.

3. Desconto alto nem sempre significa bom acordo

A terceira recomendação é não aceitar a primeira proposta sem comparar. O consumidor deve observar o desconto real, a taxa de juros, o número de parcelas, o custo efetivo total, a data de vencimento e as consequências em caso de atraso.

Um desconto de 80% pode parecer excelente, mas perde força se a parcela for alta demais ou se houver cobrança de encargos que o consumidor não compreendeu.

4. Limpar o nome é só o começo da reorganização financeira

Também é importante entender que limpar o nome não significa reorganizar a vida financeira. Muitas pessoas renegociam, retiram o CPF da restrição e imediatamente voltam a usar cartão, crediário e empréstimos.

Esse é o ciclo mais perigoso: a pessoa sai da dívida velha e cria uma dívida nova antes de recuperar sua capacidade de pagamento.

5. Um plano mínimo para não cair de novo na inadimplência

Por isso, a adesão ao Desenrola 2.0 deve vir acompanhada de um plano mínimo de reorganização financeira. O primeiro passo é listar todas as dívidas, separando credor, valor atualizado, valor original, juros, atraso e possibilidade de acordo.

O segundo passo é montar um orçamento mensal realista. O terceiro é criar uma regra de proteção: enquanto estiver pagando a renegociação, evitar novas compras parceladas, empréstimos e uso do limite do cartão como complemento de renda.

6. FGTS pode ajudar, mas não deve ser tratado como dinheiro sobrando

Outro cuidado essencial envolve o FGTS. Usar parte do fundo pode ser uma boa decisão quando a dívida tem juros muito altos e o desconto é expressivo. Por exemplo, quitar uma dívida de cartão com abatimento relevante pode liberar o consumidor de uma bola de neve.

Mas usar o FGTS sem mudar hábitos financeiros pode ser apenas uma perda de reserva. O trabalhador precisa perguntar: “Depois de usar esse dinheiro, vou conseguir viver sem voltar ao cheque especial ou ao cartão rotativo?” Se a resposta for não, o problema continua.

Alívio para o consumo ou novo ciclo de endividamento?

O programa também deve ser observado sob a ótica macroeconômica. Ao reduzir o peso das dívidas, o governo espera destravar parte do consumo das famílias. No curto prazo, isso pode favorecer o comércio, os serviços e pequenos negócios, porque consumidores com orçamento menos pressionado tendem a voltar a consumir.

Mas há uma diferença importante entre recuperar consumo saudável e estimular consumo financiado por novas dívidas.

Golpistas também se aproveitam da pressa de quem está endividado

No campo dos golpes, o alerta deve ser máximo. Programas de renegociação costumam atrair criminosos que usam nomes oficiais, logotipos falsos, mensagens de WhatsApp, SMS, e-mails e anúncios patrocinados para roubar dados ou dinheiro.

No primeiro Desenrola, o próprio governo federal alertou que golpistas criavam sites falsos e enviavam mensagens usando o nome do programa para enganar consumidores.

Como se proteger: desconfie de links, taxas e promessas fáceis

A regra de segurança é clara: não clique em links recebidos por mensagem, não pague taxa antecipada para liberar renegociação, não informe senha bancária, não compartilhe código de autenticação e não faça Pix para pessoa física.

A negociação deve ser feita apenas pelos canais oficiais do governo, quando liberados, ou diretamente pelos canais reconhecidos dos bancos e credores.

Desconfie de promessa de “desconto exclusivo por tempo limitado”, “limpeza imediata do nome” ou “liberação de FGTS mediante taxa”. Golpistas trabalham com pressa, medo e falsa urgência.

Antes de pagar, confira se a dívida e o boleto são verdadeiros

Também é prudente conferir se a dívida realmente existe. Antes de pagar qualquer boleto, o consumidor deve verificar o credor, o CNPJ, o valor, a data, o contrato de origem e se o boleto está em nome da instituição correta.

Em caso de dúvida, deve entrar em contato diretamente com o banco pelo aplicativo oficial, internet banking, agência ou telefone que consta no cartão ou no site oficial da instituição.

O Desenrola 2.0 pode ser uma oportunidade importante para milhões de famílias. Mas sua eficácia dependerá de três fatores: qualidade dos descontos, capacidade de pagamento dos consumidores e mudança de comportamento financeiro.

O programa pode abrir a porta de saída da inadimplência, mas quem precisa atravessá-la com cuidado é o próprio consumidor.

O verdadeiro desenrolar começa depois do acordo

A melhor renegociação é aquela que encerra um ciclo, não aquela que inaugura outro. Sair do vermelho exige mais do que desconto: exige orçamento, disciplina, reserva financeira, controle do cartão e coragem para reduzir o padrão de consumo temporariamente.

Para muitos brasileiros, o Desenrola 2.0 poderá ser o recomeço. Mas o verdadeiro “desenrolar” das finanças acontece depois da assinatura do acordo, quando chega o vencimento da primeira parcela e a família precisa provar, mês a mês, que aprendeu a viver sem depender de dívida cara.

Pensem nisso! Até a próxima. Ana Alves- @anima.consult