O perigo não é apenas dever, mas dever mal

Quando se fala em finanças das famílias brasileiras, a primeira reação costuma ser olhar para o tamanho da dívida. Afinal, quantos brasileiros estão endividados? Quanto da renda mensal já está comprometido? Qual o volume total devido?

Essas perguntas continuam importantes, mas um estudo recente da LCA Consultoria ajuda a reposicionar o debate: o problema mais grave hoje não é apenas o tamanho da dívida, mas a qualidade dessa dívida.

Essa distinção é fundamental. Em termos simples, uma dívida pode ser grande e, ainda assim, relativamente administrável, como em muitos financiamentos imobiliários de longo prazo.

Já uma dívida menor pode ser altamente destrutiva quando vem acompanhada de juros muito altos, vencimentos curtos e dificuldade de renegociação.

É justamente isso que tem ocorrido com uma parcela crescente das famílias: o orçamento não está sendo consumido apenas por dívidas volumosas, mas por dívidas ruins — especialmente as ligadas ao cartão de crédito.

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Os dados recentes confirmam a gravidade do quadro. Em abril de 2026, a pesquisa mostrou que os brasileiros já destinam mais de 9% da renda apenas para o pagamento de juros, enquanto o cartão de crédito se destaca como principal vilão desse aperto financeiro.

Ao mesmo tempo, o Banco Central informou em seu Relatório de Política Monetária de março de 2026 que os indicadores de endividamento e comprometimento da renda das famílias aumentaram pelo segundo ano consecutivo e seguem em níveis elevados, próximos dos recordes históricos.

Esse diagnóstico muda a forma de compreender a vida financeira das famílias. O Brasil não vive apenas um cenário em que as pessoas devem muito. Vive, sobretudo, um cenário em que uma parcela importante da população está presa a modalidades caras, rápidas e perigosas de crédito.

O problema não é apenas a existência da dívida, mas a forma como ela está estruturada dentro do orçamento doméstico.

O recorde de endividamento revela uma fragilidade maior

Os números da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, a Peic, ajudam a dimensionar essa pressão. Segundo dados divulgados em abril de 2026, 80,4% das famílias brasileiras declaravam ter algum tipo de dívida, o maior patamar da série.

O percentual superou tanto o resultado de março de 2025 quanto o de fevereiro deste ano, sinalizando que o uso do crédito segue muito disseminado entre os consumidores.

Mas o dado mais inquietante não é apenas esse recorde. O que realmente preocupa é o avanço do atraso e da incapacidade de pagamento. Quando a dívida entra na rotina como instrumento para cobrir despesas correntes, o risco de inadimplência aumenta.

E, quando o atraso ocorre justamente nas modalidades mais caras, a situação se deteriora rapidamente. É isso que explica por que muitas famílias passam a sentir sufoco mesmo sem terem um financiamento de alto valor no nome.

Na prática, o que cresce é uma espécie de fragilidade financeira permanente. A renda entra e já sai comprometida. O salário perde elasticidade. O orçamento deixa de ser espaço de planejamento e passa a funcionar apenas como mecanismo de contenção de danos.

Com isso, despesas básicas, imprevistos médicos, manutenção da casa, educação e até alimentação começam a disputar espaço com juros e parcelamentos.

O cartão de crédito virou protagonista do descontrole

Poucos instrumentos financeiros resumem tão bem esse problema quanto o cartão de crédito. Em tese, ele é uma ferramenta de conveniência: facilita pagamentos, concentra despesas e pode ajudar na organização quando usado com critério.

Na prática, porém, ele se transformou em uma das principais portas de entrada para o endividamento de má qualidade no Brasil.

O dado mais impressionante veio do Banco Central e foi repercutido pela Agência Brasil no fim de março: em fevereiro de 2026, a taxa média do rotativo do cartão de crédito chegou a 435,9% ao ano.

Trata-se de uma taxa extremamente elevada, incompatível com qualquer tentativa saudável de reorganização do orçamento familiar. Mesmo quem fica pouco tempo no rotativo pode sentir efeitos severos, porque a dívida cresce muito rápido e passa a consumir a renda futura.

Esse é o ponto mais perigoso do cartão. Ele dá a sensação de liquidez imediata, mas cobra um preço altíssimo quando a fatura não é paga integralmente.

E o problema começa antes mesmo do rotativo: muitas famílias parcelam compras rotineiras, acumulam prestações de supermercado, farmácia, presentes, viagens curtas e despesas do dia a dia, sem perceber que estão vendendo antecipadamente a renda dos meses seguintes. Quando a fatura finalmente perde aderência à renda, o sistema se rompe.

O teto de juros ajudou, mas não resolveu o problema

Desde janeiro de 2024, está em vigor a regra que limita os juros e encargos do rotativo e do parcelamento da fatura a 100% do valor principal da dívida. Em termos simples, se uma pessoa entrou no rotativo com R$ 1.000, o total cobrado não pode ultrapassar R$ 2.000.

A medida foi importante para impedir explosões ainda mais dramáticas do saldo devedor e foi detalhada pelo Banco Central em seus comunicados oficiais. Mas é essencial não interpretar essa regra de forma equivocada. O teto não tornou o rotativo barato.

Tampouco fez do cartão uma alternativa segura para financiar consumo. O próprio comportamento das taxas mostra isso: mesmo com a limitação de encargos, o juro médio do rotativo continuou extremamente alto em 2026. Ou seja, o freio existe, mas a armadilha permanece.

Na vida real, isso significa o seguinte: quem paga o mínimo da fatura ou adia o pagamento integral ainda entra numa zona de risco severo. O teto reduz o dano máximo, mas não elimina o desarranjo financeiro que surge quando o cartão deixa de ser instrumento de pagamento e vira complemento de renda.

Por que a “qualidade da dívida” importa tanto

A ideia de qualidade da dívida parece técnica, mas é bastante concreta. Uma dívida de boa qualidade tende a ter juros menores, prazo mais longo, previsibilidade e, em alguns casos, contrapartida patrimonial ou produtiva.

Já a dívida de má qualidade costuma reunir juros altos, prazo curto, renegociação difícil e uso voltado à sobrevivência imediata. É exatamente essa segunda categoria que mais afeta as famílias hoje.

Quando uma família financia um imóvel, por exemplo, ela assume uma obrigação relevante, mas que geralmente está associada a um bem de longo prazo.

Já quando usa o cartão para pagar contas básicas do mês ou cobrir um desequilíbrio recorrente entre renda e despesa, o crédito não constrói patrimônio, não melhora a renda futura e ainda cobra juros muito maiores. O efeito econômico e emocional é muito mais pesado.

É por isso que duas famílias podem ter percentuais de endividamento parecidos e, ainda assim, realidades completamente diferentes. Uma pode ter dívida longa, previsível e administrável. Outra pode estar à beira da inadimplência porque está presa em obrigações curtas e caras.

O que destrói o orçamento, muitas vezes, não é a quantidade da dívida, mas a combinação entre custo, prazo e finalidade.

O impacto invisível sobre a vida cotidiana

Há um efeito silencioso nesse processo. A dívida ruim não pesa apenas no bolso; ela compromete a autonomia da família. Quando grande parte da renda já entra comprometida com parcelas, juros e faturas, a pessoa perde margem de escolha.

Fica mais difícil poupar, trocar um eletrodoméstico quebrado, fazer uma consulta particular, pagar um curso, resolver um problema no carro ou simplesmente atravessar um mês mais apertado sem recorrer novamente ao crédito.

Nesse ambiente, o cartão de crédito passa a ocupar um papel contraditório. Ao mesmo tempo em que parece salvar o mês, aprofunda o problema do mês seguinte.

É uma espécie de anestesia financeira: alivia a falta imediata de caixa, mas amplia a dor estrutural do orçamento. Muitas famílias entram nesse ciclo sem perceber o ponto de virada entre o uso conveniente e o uso perigoso do cartão.

Além disso, há o componente emocional. A fatura acumulada gera ansiedade, culpa, medo e desgaste dentro de casa. A dívida deixa de ser apenas um número e vira tensão diária.

Isso ajuda a explicar por que a educação financeira não deve se limitar a fórmulas matemáticas. Organizar as finanças é também recuperar tranquilidade, previsibilidade e capacidade de decisão.

O erro mais comum: tratar limite como renda

Um dos equívocos mais frequentes na vida financeira das famílias é confundir limite de crédito com capacidade de pagamento. O banco pode autorizar um limite alto, mas isso não significa que o orçamento comporte aquele nível de gasto.

Limite disponível não é sobra de renda, não é reserva de emergência e não é sinal de saúde financeira. É apenas a disposição da instituição em emprestar.

Esse erro se agrava quando o consumidor usa o cartão para manter um padrão de consumo que já não cabe mais no salário. Pequenos parcelamentos parecem inofensivos isoladamente, mas, somados, comprimem os meses seguintes.

Quando isso se repete, a pessoa passa a viver financeiramente no futuro: consome hoje com renda que ainda não recebeu, e depois precisa do cartão novamente porque a renda futura já chegou comprometida.

Como reorganizar o orçamento sem depender do rotativo

A boa notícia é que há caminhos práticos para recuperar o controle. Encarar a fatura do cartão como um termômetro da saúde financeira. Se ela não pode ser paga integralmente no vencimento, há um sinal claro de desequilíbrio.

Nesse caso, o mais importante não é insistir no pagamento mínimo, mas interromper o uso desorganizado e buscar uma forma de reestruturar o fluxo. Mapear todas as despesas parceladas já contratadas.

Muita gente olha apenas para a compra do mês, mas ignora o peso das parcelas herdadas dos meses anteriores. O correto é enxergar o cartão como compromisso futuro de renda. Tudo que foi parcelado já ocupa espaço nos meses seguintes, mesmo que ainda não tenha vencido.

Classificar as dívidas por prioridade. Cartão rotativo, cheque especial e contas atrasadas com juros altos devem vir antes de financiamentos longos e mais baratos. Isso porque são essas dívidas caras que destroem o caixa com mais velocidade. A lógica deve ser atacar primeiro o que mais consome juros, e não necessariamente o que tem o maior valor nominal.

Reconstruir uma pequena reserva, ainda que modesta. Sem nenhuma proteção para imprevistos, qualquer gasto extraordinário empurra a família de volta ao crédito caro. Uma reserva de emergência não precisa começar grande; precisa começar.

Mesmo valores pequenos, poupados com regularidade, já reduzem a dependência do cartão em situações urgentes. Essa orientação é especialmente importante em um país onde o custo do crédito livre para pessoas físicas segue elevado.

Regras práticas para usar melhor o cartão de crédito

No caso específico do cartão, algumas regras simples podem evitar problemas sérios. Não parcelar despesas rotineiras, como supermercado, farmácia e contas do cotidiano, salvo em situações realmente excepcionais. Esse tipo de parcelamento costuma indicar que o orçamento mensal já está operando acima da renda.

Reduzir o número de cartões. Quanto mais cartões ativos, maior a sensação ilusória de espaço para gastar e mais difícil o controle da data de fechamento, vencimento e valor já comprometido.

Ajustar o limite à realidade da renda. Um limite muito alto pode parecer vantagem, mas muitas vezes funciona como convite ao excesso. Acompanhar a fatura antes do fechamento, e não apenas depois. Monitorar os gastos durante o mês ajuda a corrigir o curso antes que a conta estoure.

Nunca naturalizar o pagamento mínimo. Pagar o mínimo não é administrar a dívida; é empurrar o problema para frente em uma das modalidades mais caras do mercado.

Uma lição importante para 2026

A principal lição do momento é clara: o drama financeiro das famílias brasileiras não pode ser medido apenas pelo tamanho da dívida. O que sufoca o orçamento, cada vez mais, é a presença de dívidas caras, curtas e recorrentes, que drenam renda sem construir patrimônio nem aliviar estruturalmente a vida financeira.

O cartão de crédito, especialmente no rotativo, simboliza esse problema de forma quase perfeita. Por isso, organização financeira hoje não significa apenas cortar gastos. Significa, acima de tudo, melhorar a qualidade das decisões de crédito.

Significa impedir que a renda futura seja consumida por compras passadas. Significa usar o cartão como ferramenta, e não como socorro permanente. E significa entender que o risco maior não está, necessariamente, em dever muito de uma vez, mas em dever mal, todo mês, pagando caro por isso.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves- @anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.