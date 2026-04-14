O que se sabe sobre o Desenrola 2.0 e o que esperar do programa?

O endividamento das famílias brasileiras voltou a ocupar espaço central na agenda econômica. E isso não acontece por acaso. O país convive com uma combinação difícil: crédito caro, renda comprimida, alta dependência de parcelamentos e milhões de consumidores tentando reorganizar a vida financeira em meio a juros elevados.

Nesse cenário, a possibilidade de criação do chamado Desenrola 2.0 recoloca em pauta uma pergunta importante: até que ponto programas de renegociação de dívidas conseguem, de fato, aliviar o problema estrutural do endividamento no Brasil?

Os números ajudam a entender a dimensão do desafio. Em março de 2026, 80,4% das famílias brasileiras declararam ter algum tipo de dívida, o maior percentual da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio.

Além disso, 29,6% das famílias relataram contas em atraso e 12,3% disseram não ter condições de pagar suas dívidas.

Esse retrato mostra que o endividamento deixou de ser um problema pontual ou restrito a grupos específicos. Ele passou a integrar o cotidiano de grande parte da população, influenciando consumo, poupança, saúde emocional e até a capacidade de planejamento de curto e longo prazo.

O peso crescente da dívida no orçamento

O problema se agrava quando se observa não apenas quem deve, mas o quanto da renda está sendo comprometido com dívidas e juros. Dados do Banco Central mostram que, no fim de 2025, o endividamento das famílias correspondia a 49,7% da renda acumulada em 12 meses, enquanto o comprometimento da renda com o serviço da dívida chegou a 29,2%.

No mesmo período, a taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas seguiu em patamar elevado. Na prática, isso significa que muitas famílias não estão apenas endividadas.

Elas estão com orçamento cada vez mais apertado, destinando parte relevante da renda para pagar prestações, faturas e encargos financeiros. Quando essa engrenagem se combina com cartão de crédito rotativo, cheque especial, empréstimos pessoais e parcelamentos sucessivos, o risco de inadimplência cresce rapidamente.

Informações divulgadas pela Serasa Experian indicam que o Brasil chegou ao início de 2026 com mais de 81 milhões de consumidores inadimplentes, somando mais de R$ 500 bilhões em dívidas. É justamente nesse ambiente que volta à cena a proposta de um novo programa de renegociação.

O que foi o primeiro Desenrola

Para entender o debate atual, é preciso olhar para o primeiro Desenrola. O programa, lançado em 2023 e encerrado em maio de 2024, teve como principal objetivo facilitar a renegociação de dívidas de pessoas físicas, especialmente de baixa renda, oferecendo descontos expressivos e condições de parcelamento mais acessíveis.

Segundo o Ministério da Fazenda, o programa beneficiou 15,06 milhões de pessoas e possibilitou a renegociação de R$ 53,07 bilhões em dívidas. Ainda de acordo com o balanço oficial, na Faixa 1 — voltada ao público de menor renda — houve redução no número de inadimplentes, com milhões de pessoas conseguindo limpar o nome.

O Desenrola original foi estruturado em faixas. A Faixa 1 atendia pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico, com dívidas negativadas entre 2019 e 2022. Já a Faixa 2 era voltada a consumidores com renda de até R$ 20 mil, sobretudo para renegociação de débitos bancários diretamente com as instituições financeiras.

Um dos pontos de maior apelo do programa foi justamente o nível de desconto. Em muitos casos, os abatimentos chegaram perto de 90%, e em situações específicas poderiam ser ainda maiores. Também havia possibilidade de parcelamento em até 60 meses, o que ampliava o alcance da renegociação.

O Desenrola funcionou?

Sob a ótica da renegociação, sim. O programa teve efeito concreto e gerou alívio real para milhões de brasileiros. Houve recuperação de crédito, redução de registros negativos e reabertura de possibilidades para consumidores que estavam fora do sistema formal.

Mas, ao mesmo tempo, o próprio retorno da discussão sobre um Desenrola 2.0 indica que o problema não foi resolvido em sua origem. Muitos consumidores renegociaram, mas continuaram expostos a um ambiente de crédito caro, renda pressionada e orçamento frágil. Em outras palavras: o programa tratou sintomas relevantes, mas não eliminou as causas estruturais do superendividamento.

O que é o Desenrola 2.0?

Até o momento, o chamado Desenrola 2.0 ainda não foi oficialmente lançado. As informações divulgadas até aqui indicam que o novo programa deve buscar um formato mais simples e mais focalizado. A intenção seria alcançar, sobretudo, pessoas de menor renda e consumidores com alto comprometimento financeiro.

Se o desenho preliminar for confirmado, o Desenrola 2.0 deverá atender principalmente pessoas que enfrentam dificuldades com dívidas de consumo e crédito de alto custo. Isso inclui, em especial, débitos com cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e outras modalidades com juros elevados.

Do ponto de vista econômico, faz sentido priorizar esse público. São justamente essas dívidas que mais pressionam o orçamento mensal e dificultam a recuperação financeira. Em muitos casos, o valor original da dívida cresce de forma acelerada, transformando pequenos atrasos em passivos muito maiores ao longo do tempo.

Ainda não há, porém, lista oficial definitiva de quais dívidas entrarão no programa, nem a confirmação do formato dos descontos, parcelamentos ou critérios de acesso. Essas definições dependem do lançamento formal.

A eficácia esperada: alívio real, mas com limite

A expectativa é de que o Desenrola 2.0 possa gerar novo alívio para parte expressiva da população endividada, especialmente se trouxer descontos relevantes e acesso simples. Isso pode ajudar a reduzir registros negativos, recuperar capacidade de consumo e reorganizar parte do orçamento das famílias.

No entanto, a eficácia esperada do programa não deve ser superestimada. Programas dessa natureza funcionam melhor como ferramenta de correção emergencial do passivo acumulado. Eles não substituem políticas mais amplas de redução do custo do crédito, melhoria da renda, educação financeira e proteção contra formas de consumo e endividamento impulsivo.

Em outras palavras, renegociar é importante, mas não basta. O Brasil continuará convivendo com endividamento elevado enquanto o orçamento das famílias permanecer frágil diante de juros altos, crédito fácil e pouca margem de segurança.

O Desenrola 2.0 surge como resposta compreensível a uma realidade dura: o Brasil segue profundamente endividado. O primeiro programa mostrou que renegociações em larga escala podem gerar resultados concretos e devolver fôlego a milhões de pessoas. Mas também deixou claro que limpar o nome não é o mesmo que reconstruir a saúde financeira.

A nova iniciativa poderá ser útil, especialmente para quem está preso em dívidas caras e sem saída imediata. Ainda assim, seu sucesso dependerá de regras simples, descontos reais, acesso fácil e, sobretudo, da capacidade de dialogar com um problema maior: o modelo de endividamento recorrente que pesa sobre as famílias brasileiras.

No fim, o Desenrola 2.0 pode ser um instrumento importante de alívio. Mas, sozinho, dificilmente será a cura para um país em que a dívida já se tornou parte permanente da rotina de milhões de lares.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves- @anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.