Lei do Superendividamento e 'atalhos' contra dívidas viralizam; veja o que você precisa saber

Nas últimas semanas, ganhou força nas redes sociais um tipo de conteúdo que promete soluções rápidas para reduzir dívidas bancárias. A promessa costuma ser sedutora: bastaria registrar reclamações em órgãos públicos, contestar juros, invocar a Lei do Superendividamento ou seguir determinado “passo a passo” para conseguir grandes descontos, diminuir parcelas ou até cancelar parte da dívida.

O problema é que, na vida financeira real, não existe mágica. Existem direitos do consumidor, canais legítimos de reclamação, possibilidade de renegociação, mecanismos legais de proteção e, em alguns casos, discussão judicial. Mas transformar isso em promessa automática de redução de dívida é perigoso.

Conteúdos virais têm orientado consumidores a buscar “atalhos” para reduzir débitos, mas especialistas alertam que órgãos como Banco Central, Procons e plataformas de reclamação não têm poder, por si só, para alterar contratos ou obrigar bancos a cancelar valores devidos.

Eles podem ser úteis quando há falha de atendimento, cobrança indevida, ausência de informação, descumprimento de acordo ou prática abusiva. Mas não substituem uma análise séria do contrato nem garantem desconto automático.

O Brasil endividado virou terreno fértil para falsas soluções

O tema preocupa porque o Brasil vive um cenário de endividamento elevado. O Banco Central informou que o comprometimento da renda das famílias com dívidas chegou a 29,3% em janeiro de 2026, enquanto o endividamento das famílias ficou em 49,7% da renda acumulada em 12 meses.

Esse quadro mostra que o problema não é apenas a existência da dívida, mas a qualidade da dívida.

Uma família pode ter financiamento imobiliário, por exemplo, com prazo longo, garantia real e juros menores. Outra pode dever no cartão de crédito rotativo, no cheque especial ou em empréstimos pessoais caros. As duas estão endividadas, mas a segunda está em situação muito mais vulnerável.

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Nem toda dívida pesa do mesmo jeito

É preciso entender que dívida não é tudo igual. O financiamento da casa própria, quando bem planejado, pode representar formação de patrimônio. Já o uso recorrente do cartão rotativo ou do cheque especial costuma indicar falta de caixa e pode gerar uma bola de neve.

As linhas de curto prazo, muitas vezes sem garantia, costumam ter juros mais elevados porque representam maior risco para a instituição financeira. Na prática, isso significa que o consumidor que já está mais apertado acaba recorrendo justamente ao crédito mais caro.

É uma engrenagem perversa: a falta de dinheiro leva ao crédito caro; o crédito caro aumenta a dívida; a dívida maior reduz ainda mais a renda disponível.

É nesse ambiente que os conteúdos virais encontram terreno fértil. A pessoa endividada, pressionada por ligações de cobrança, nome negativado e ansiedade financeira, passa a buscar uma saída rápida.

Quando aparece alguém dizendo que existe um “segredo” para reduzir a dívida, a promessa parece um alívio. Mas é preciso separar direito de ilusão.

Reclamar é direito, mas não é fórmula mágica

O consumidor tem todo o direito de reclamar quando se sente lesado. Deve procurar o banco, pedir esclarecimentos, exigir contrato, solicitar demonstrativo da dívida, registrar protocolos e acionar canais oficiais quando houver cobrança indevida ou prática abusiva.

Mas é importante saber o limite de cada canal. O Banco Central esclarece que a reclamação contra bancos e instituições financeiras ajuda na fiscalização do sistema financeiro, mas o BC não tem autorização para interferir diretamente na relação contratual individual entre consumidor e instituição financeira.

O próprio Banco Central também informa que não interfere na renegociação de dívidas com bancos. Desde que respeite as normas, a instituição financeira tem liberdade para decidir se renegocia, quais condições oferece e quais descontos concede.

Portanto, registrar reclamação sem fundamento, apenas porque um vídeo prometeu desconto, pode gerar frustração. Reclamação é instrumento de defesa, não botão mágico para apagar dívida.

Dívida legítima, cobrança indevida e contrato abusivo: três situações diferentes

Uma das maiores confusões nas redes sociais é tratar toda dívida como se fosse cobrança abusiva. Não é assim.

Dívida legítima é aquela que foi contratada, informada e cobrada dentro das regras. Nesse caso, o caminho mais realista é negociar prazo, juros, desconto para pagamento à vista ou troca por uma linha mais barata.

Cobrança indevida ocorre quando o consumidor é cobrado por algo que não contratou, já pagou, foi lançado de forma errada ou não corresponde ao acordo feito. Aqui cabe contestação administrativa, reclamação formal e pedido de correção.

Contrato abusivo é outra situação. Pode envolver falta de informação clara, cobrança de tarifa não autorizada, venda casada, juros muito destoantes do mercado ou cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesses casos, é recomendável reunir documentos, procurar orientação técnica e, se necessário, buscar Procon, Defensoria Pública, advogado ou Judiciário.

Lei do Superendividamento: proteção importante, mas não perdão automático

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, acrescentou regras ao Código de Defesa do Consumidor para prevenir e tratar situações em que a pessoa natural, de boa-fé, não consegue pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo necessário para viver.

Essa lei é um avanço importante. Ela reconhece que existem consumidores que não estão apenas atrasados, mas presos em uma situação estrutural de endividamento.

São pessoas que, mesmo querendo pagar, não conseguem reorganizar a vida financeira porque a soma das parcelas consome renda essencial para alimentação, moradia, saúde, transporte e outras necessidades básicas.

Mas há um mito perigoso: o de que a Lei do Superendividamento “limpa o nome”, “cancela dívidas” ou “obriga o banco a dar desconto”. Não é isso.

O mecanismo previsto permite que o consumidor superendividado busque uma repactuação global das dívidas, com apresentação de um plano de pagamento, preservando o mínimo existencial e respeitando, em regra, prazo máximo de cinco anos.

O que a lei pode fazer na prática

Na prática, a Lei do Superendividamento pode ajudar a organizar uma negociação conjunta com vários credores. Em vez de o consumidor tentar negociar separadamente com banco, financeira, loja, cartão e outras dívidas, ele pode buscar uma audiência de conciliação para apresentar um plano de pagamento compatível com sua renda.

O Conselho Nacional de Justiça explica que a pessoa superendividada pode solicitar a renegociação em bloco das dívidas no Tribunal de Justiça do seu estado, com possibilidade de conciliação também em órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como Procon, Defensoria Pública e Ministério Público.

Isso é muito diferente de “não pagar nada”. A lógica da lei é permitir que o consumidor pague o que deve de forma organizada, sem perder a condição mínima de sobrevivência. O objetivo é recuperar a dignidade financeira, e não estimular calote.

O que a Lei do Superendividamento não faz

A lei não apaga automaticamente as dívidas. Não transforma todo contrato em abusivo. Não garante desconto de 80% ou 90%. Não impede toda cobrança. Não serve para qualquer tipo de dívida. E não dispensa a boa-fé do consumidor.

A repactuação por superendividamento exige comprovação da impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo, boa-fé e comprometimento do mínimo existencial. Esse rito especial foi incorporado ao Código de Defesa do Consumidor pelas alterações da Lei nº 14.181/2021.

Também é importante observar que algumas dívidas podem ter tratamento diferente ou não entrar no mesmo regime, como obrigações alimentares, tributos, crédito habitacional com garantia real em determinadas situações, contratos com garantia específica ou dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé.

Por isso, cada caso precisa ser analisado individualmente.

Mínimo existencial não é sobra para consumo

Outro ponto que gera confusão é o chamado mínimo existencial. Ele representa a parcela da renda que deve ser preservada para que a pessoa mantenha condições básicas de sobrevivência. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo federal revise anualmente o valor do mínimo existencial usado em negociações de superendividamento, justamente porque esse valor precisa refletir melhor a realidade econômica.

Mas o mínimo existencial não significa preservar o padrão de vida anterior. Ele protege necessidades básicas, não gastos supérfluos. Em um processo de repactuação, o consumidor precisará demonstrar renda, despesas essenciais, dívidas, contratos e capacidade real de pagamento.

Portanto, usar a Lei do Superendividamento exige responsabilidade. Ela é uma ferramenta séria para situações graves, não um atalho para quem simplesmente deseja pagar menos sem rever hábitos financeiros.

Juros abusivos: existe direito, mas não existe milagre

Outro tema muito explorado em vídeos virais é a contestação de juros abusivos. É verdade que o consumidor pode questionar juros e encargos quando houver indício de abuso. Também é verdade que o Judiciário pode revisar contratos em determinadas situações. Mas a ideia de que “todo juro alto é ilegal” está errada.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que juros acima de determinado patamar, por si só, não configuram automaticamente abusividade em contrato bancário.

Isso significa que não basta olhar para a taxa, achar alta e concluir que o contrato é ilegal. A análise costuma considerar a modalidade do crédito, o período da contratação, a taxa média de mercado, o perfil da operação, a existência de informação adequada, o custo efetivo total e eventuais práticas abusivas.

Taxa alta incomoda, mas abuso precisa ser demonstrado

O Brasil tem juros historicamente elevados. Isso pesa muito no orçamento das famílias. Mas, juridicamente, a discussão sobre abusividade exige prova e comparação técnica.

Uma taxa pode parecer absurda para o consumidor, mas estar dentro da média daquela modalidade de crédito em determinado período. Por outro lado, uma taxa muito acima da média, associada a falta de informação, cobrança indevida, refinanciamentos sucessivos ou prática que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, pode justificar questionamento.

Por isso, quem deseja contestar juros precisa reunir documentos: contrato, extratos, faturas, evolução da dívida, comprovantes de pagamento, prints de ofertas, protocolos de atendimento e demonstrativos de saldo devedor. Sem isso, a contestação vira apenas indignação, e indignação, sozinha, não revisa contrato.

Cuidado com empresas que prometem “derrubar juros”

Muitas empresas e influenciadores vendem a ideia de que conseguem reduzir qualquer dívida bancária com base em uma análise rápida. Algumas prometem “limpar nome”, “baixar parcela”, “suspender cobrança” ou “derrubar juros abusivos” mediante pagamento antecipado.

O consumidor deve desconfiar de promessas garantidas. Ninguém sério pode assegurar resultado sem analisar contrato, documentos, histórico de pagamento e condições da operação. Também é arriscado seguir orientação genérica para parar de pagar todas as parcelas. Em alguns casos, suspender pagamento pode piorar a situação, gerar negativação, ação judicial, busca e apreensão de bem financiado, perda de garantia ou crescimento da dívida.

Questionar juros abusivos é um direito. Transformar isso em produto milagroso é exploração da vulnerabilidade de quem está desesperado.

Para o consumidor que quer começar a reorganizar a vida financeira, algumas medidas simples podem fazer diferença:

1. Liste todas as dívidas, sem esconder nenhuma, mesmo as pequenas.

2. Separe as dívidas por prioridade, começando pelas essenciais, pelas que têm garantia e pelas mais caras.

3. Evite pagar apenas o mínimo do cartão, pois isso mantém a dívida girando com juros elevados.

4. Negocie apenas parcelas que cabem no orçamento, mesmo que o prazo seja maior.

5. Compare o Custo Efetivo Total, e não apenas o valor da prestação.

6. Não use novo empréstimo para manter o mesmo padrão de consumo.

7. Reduza temporariamente gastos não essenciais, como delivery, assinaturas, compras por impulso e lazer mais caro.

8. Tenha uma pequena reserva de emergência, mesmo que comece com valores baixos.

9. Desconfie de promessas de redução automática de dívida.

10. Use a Lei do Superendividamento com seriedade, quando houver real impossibilidade de pagar dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

11. Questione juros abusivos com documentos, e não apenas com base em vídeos ou promessas de terceiros.

12. Procure canais oficiais, como banco, Procon, Consumidor.gov.br, Defensoria Pública, Banco Central e mutirões de renegociação.

Por fim, o consumidor deve usar a tecnologia a seu favor, mas com senso crítico. Redes sociais podem divulgar boas informações, mas também espalham fórmulas simplistas. Antes de seguir qualquer orientação financeira, verifique a fonte, desconfie de promessa garantida e procure canais oficiais.

A Lei do Superendividamento é uma proteção importante, mas não é perdão automático. A contestação de juros abusivos é um direito, mas não é garantia de redução da dívida. Reclamações formais são instrumentos úteis, mas não substituem contrato, prova e análise técnica.

Em finanças pessoais, o atalho quase sempre sai caro. A verdadeira solução pode ser mais lenta, mas é mais sólida: gastar menos do que se ganha, trocar dívida cara por dívida mais barata quando possível, evitar o crédito rotativo, formar uma pequena reserva de emergência e tomar decisões com base em números, não em desespero.

Em tempos de juros altos, renda apertada e excesso de promessas nas redes sociais, informação de qualidade é uma forma de proteção. E organização financeira, mais do que uma técnica, é uma defesa contra soluções fáceis que podem transformar uma dívida difícil em um problema ainda maior.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves- @anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.