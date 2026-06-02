Sinal de perigo! Dívida pública já passou de 80% do PIB

Qual é o plano de governo dos candidatos à presidência da República Federativa do Brasil? Por enquanto, não há sequer os slogans típicos da marquetagem. O que há são crescentes trocas de acusações entre os que lideram as pesquisas – o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, segunda a mídia, é o candidato da esquerda, e Flávio Bolsonaro, que, de acordo com a mesma mídia, é o candidato da extrema direita (parece não existir extrema esquerda no Brasil, e ela existe e pode ser vista em boa parte do PT, em todo o Psol e no MST). Romeu Zema e Ronaldo Caiado, outros pré-candidatos também ideologicamente de direita, estão, por enquanto, mais preocupados em viabilizar suas candidaturas do que em desenhar um plano para governar o país – ambos não alcançaram, ainda, 10% das intenções de voto.

Esta coluna já disse, e o repete agora: o próximo presidente receberá do atual governo o que pode já ser chamada de herança funesta. Há uma bomba-relógio que explodirá em 2027: a situação financeira, gerenciada pela Secretaria do Tesouro Nacional, é de uma gravidade tamanha que já deveria ter merecido advertências dos economistas e da denominada grande mídia brasileira. As despesas do governo já ultrapassaram o limite da racionalidade, mas, mesmo assim, seguem no modo irracional.

Mas essa bomba-relógio tem, igualmente, todas as digitais do Poder Legislativo, posto que as duas casas do Congresso Nacional, natural e obviamente, devem ser acusadas de oferecer colaboração estreita e direta à deterioração das contas públicas: as emendas parlamentares – uma excrescência que já deveria ter sido excretada pelo organismo parlamentar, o que não aconteceu nem acontecerá enquanto viger o “status quo” – têm de ser extintas. Elas existem hoje porque, diante da ausência de um Plano Nacional de Desenvolvimento, deputados e senadores de todos os partidos, todos, dividem entre si substancial parte do Orçamento Geral da União (OGU). E cada um destina para o seu curral eleitoral verbas que servem a tudo, do calçamento em pedra tosca à escola profissionalizante, e é aí que entram os grupos especializados em fraudar licitações – o resto da história todos já o conhecemos por meio das investigações da Polícia Federal em quase todos os 5.569 municípios do país. Infelizmente, a impunidade tem livrado da cadeia os responsáveis por essas fraudes.