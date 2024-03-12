Diário do Nordeste
Allisson Martins Economista e Professor dos Cursos de Economia e Finanças da Unifor. Informações e Análises sobre Economia e Investimentos. Escreve às terças.
Economia

Opinião

A economia e seus enigmas

Allisson Martins 12 de Março de 2024
Allisson Martins 12 de Março de 2024
Mulher executiva

Opinião

Jovens economistas e a fonte da mudança

Allisson Martins 08 de Março de 2024
Allisson Martins 08 de Março de 2024
Vista aérea de Fortaleza

Opinião

Qual foi a posição do Ceará no ranking de crescimento econômico em 2023?

Allisson Martins 27 de Fevereiro de 2024
Allisson Martins 27 de Fevereiro de 2024
Carteira de trabalho

Opinião

Taxa de desemprego em Fortaleza registra alta e alcança 9,2%

Allisson Martins 20 de Fevereiro de 2024
Allisson Martins 20 de Fevereiro de 2024
Mulher preocupada diante de mesa com muitas faturas

Opinião

Qual o valor total da dívida dos cearenses?

Allisson Martins 15 de Fevereiro de 2024
Allisson Martins 15 de Fevereiro de 2024
Mão segurando notas de Real

Opinião

Cearenses iniciam 2024 pagando mais de R$ 7 bilhões em impostos

Allisson Martins 06 de Fevereiro de 2024
Allisson Martins 06 de Fevereiro de 2024
Mulher investidora

Opinião

Ceará registra crescimento e supera 130 mil investidores na bolsa; mulheres são destaque

Allisson Martins 30 de Janeiro de 2024
Allisson Martins 30 de Janeiro de 2024
Self-service

Opinião

Alimentação dentro ou fora do lar? Onde está mais barato comer

Allisson Martins 23 de Janeiro de 2024
Allisson Martins 23 de Janeiro de 2024
Notas e moedas de Real

Opinião

Inflação em Fortaleza foi a maior do Nordeste em 2023

Allisson Martins 16 de Janeiro de 2024
Allisson Martins 16 de Janeiro de 2024
Bolsa de Valores

Opinião

A “festa” na bolsa de valores já acabou?

Allisson Martins 09 de Janeiro de 2024
Allisson Martins 09 de Janeiro de 2024
