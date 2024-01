A bolsa de valores em 2023, representada pelo seu principal índice, o Ibovespa, cresceu mais de 22%. Em razão da rentabilidade elevada no ano passado e a queda na primeira semana de 2024, alguns podem se perguntar: a “festa” na bolsa de valores já acabou? Digo que não e explico o porquê.

MOVIMENTAÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA

A política monetária, levado a cabo pelo Banco Central, vem se movendo do terreno contracionista para neutro. A mecânica da queda dos juros da Selic e o discurso mais leve do Federal Reserve (Banco Central dos EUA), aumentou o apetite dos investidores da renda variável nos últimos meses do ano passado e deve continuar sendo a tônica do mercado de investimentos em 2024.

INVESTIMENTOS PROMISSORES NA BOLSA

Para este ano, as expectativas para a bolsa são positivas, uma vez que:

Os ativos brasileiros estão ainda “descontados”, ou seja, pelas técnicas de valuation, os preços dos ativos estão baratos; A taxa Selic deve continuar caindo nas próximas reuniões do Copom, sobretudo pelo comportamento da inflação; Juros menores nos EUA e Europa já estão no horizonte, aumentando a disposição dos investidores internacionais por ativos dos países emergentes, como o Brasil; A melhora do rating pelas agências classificadoras de risco deve acelerar o fluxo de investimentos estrangeiros no país; Embora persistam desafios na seara fiscal, o ambiente macroeconômico brasileiro vem apresentando resultados positivos.

A visão de crescimento da bolsa neste ano é ratificada por uma série de casas de análises de investimentos. O Ibovespa encerrou em 132 mil pontos na última sexta (05/01), de maneira que algumas projeções de instituições financeiras superam 150 mil pontos para o ano de 2024, que se materializada, representa rentabilidade esperada de dois dígitos. De acordo com o relatório Focus de ontem (08/01), para efeitos de comparação, a Selic deve encerrar o ano em 9%.

ESCOLHA DOS ATIVOS

A escolha de ativos na bolsa, digo a você, deve ser olhando no longo prazo. Fuja das modinhas da bolsa. Investir na bolsa, é investir em negócios. Assim, coloque seu dinheiro em empreendimentos que você entende a lógica e tenha boas perspectivas no futuro, além de buscar auxílio de profissionais.

