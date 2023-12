Comércio varejista cearense em 2023 tem resultado melhor que ano anterior; veja destaques

O peso econômico e sua capacidade de espraiar diversos efeitos positivos, sobretudo em função da sua capacidade de geração de empregos e renda, tornam o comércio varejista de grande importância para o Ceará.

Segundo relatório do Ipece, o comércio* representa 12,51% da economia do Ceará. Em termos de empregos, o Informe Macroeconômico do Etene (Banco do Nordeste) revela que o comércio cearense possui saldo líquido positivo em mais de sete mil empregos gerados em 2023**.

VOLUME DE VENDAS EM 2023 REGISTRAM CRESCIMENTO NO CEARÁ

De acordo com o IBGE, o comércio varejista cearense apresenta crescimento de 8,6% no volume de vendas em 2023, no período de janeiro a outubro. Esse valor representa quase o dobro da performance de crescimento em 2022, quando era de 4,8%.

Os dados finais do ano no comércio serão divulgados no próximo mês de fevereiro, mas já possível cravar que o ano de 2023 foi bem melhor que o ano passado.

QUAIS AS RAZÕES PARA A MELHORA DAS VENDAS?

A redução da dinâmica inflacionária, a queda dos juros (embora lenta), a melhora do emprego, o aumento da renda real, bem como as ações de renegociação de dívidas, a exemplo do Desenrola, estão entre as forças motrizes da melhora da capacidade de consumo das famílias.

Apesar do quadro positivo, ainda existem muitos desafios a serem superados, como o elevado nível de endividamento.

VENDAS EM ALTA

Entre as altas no volume de vendas do comércio varejista cearense, podemos destacar os três melhores:

Hipermercados e Supermercados: 15,4%

Eletrodomésticos: 10,3%

Artigos farmacêuticos, médicos, de perf. e cosméticos: 8,4%

Fonte: IBGE (2023)

Apesar dos juros altos, de janeiro a outubro de 2023, as vendas de “Veículos, motocicletas, partes e peças” também foram relativamente boas, em função do crescimento de 6,7% do volume e avanço de 9,5% na receita nominal (faturamento).

A atividade de comércio voltada para “Tecidos, vestuário e calçados”, que tem elevada importância para a economia cearense, apresentou avanço de apenas 1,4% de janeiro a outubro de 2023, muito diferente do ano anterior, que cresceu 16%.

VENDAS EM BAIXA

Por outro lado, importantes atividades do comércio cearense, estão apresentando resultados negativos em 2023:

Equip. e mat. de escritório, inform. e comunicação: -12,6%

Livros, jornais, revistas e papelaria: -3,4%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -0,3%

Fonte: IBGE (2023)

A performance de vendas de materiais de construção, embora levemente positiva (+1,4% em 2023), passou grande parte do ano no terreno negativo.

PERSPERCTIVAS PARA O COMÉRCIO CEARENSE EM 2024

Para 2024, o cenário é promissor para o comércio varejista cearense, especialmente pela melhora do ambiente econômico, tendo a queda dos juros e a melhora do emprego e da renda como os principais “combustíveis” para a elevação das vendas.

* refere-se a Comércio e conjuntamente com a reparação de veículos automotores e motocicletas, no relatório do PIB do 3º trimestre.

** até outubro. O saldo líquido é a diferença entre admissões e demissões.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.