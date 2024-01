Como foram as empresas cearenses na bolsa em 2023?

A bolsa de valores no Brasil, em 2023, apresentou resultado excelente. O principal índice da bolsa, o Ibovespa, apresentou crescimento de 22% no ano passado, de maneira que superou um dos seus principais “concorrentes”, o CDI, além de ter derrotado a inflação e a poupança.

É bom lembrar que em 2022, o Ibovespa registrou rentabilidade inferior a inflação e a caderneta de poupança, decorrente das incertezas geopolíticas e das eleições, bem como dos juros altos.

Veja também

QUAIS AS RAZÕES PARA A PERFORMANCE DA BOLSA DE VALORES EM 2023?

A inflação sob controle e a consequente redução da taxa Selic, sem dúvida, representam a força motriz do avanço da bolsa, especialmente observada no último semestre de 2023.

A melhora do ambiente macroeconômico brasileiro, como o PIB surpreendendo positivamente, comércio exterior pujante e mercado de trabalho em alta, também contribuem para o crescimento da renda variável, na medida em que melhoram as expectativas dos investidores.

Na seara internacional, as últimas decisões do Federal Reserve (FED), que é o Banco Central americano, colocaram os mercados emergentes em maior evidência para os grandes investidores e fundos de investimentos internacionais. As sinalizações do FED elevaram o apetite dos investidores para os ativos das bolsas de valores.

BANCO DO NORDESTE E BRISANET SÃO DESTAQUES EM 2023

As empresas cearenses na bolsa de valores apresentaram rentabilidade média de 7,6% em 2023.

O Banco do Nordeste e a Brisanet foram os destaques do ano, com crescimento das ações em 46,0% e 35,9%, respectivamente. As empresas Grendene (+17,2%) e M. Dias Branco (+7,8%) também registraram resultados positivos na bolsa em 2023. Em outro sentido, quatro empresas cearenses anotaram queda no preço dos ativos.

O resultado dos ativos cearenses na bolsa em 2023, acompanhado pelo Índice de Ações Cearense (IAC) do curso de Finanças da Unifor, pode ser visualizado na tabela a seguir:

Empresas do IAC – Performance Anual (%) – 2023

Ativo Performance Banco do Nordeste (BNBR3) +46,0% Brisanet (BRIT3) +35,9% Grendene (GRND3) +17,2% M. Dias Branco (MDIA3) +7,8% Enel Ceará (COCE5) -3,7% Pague Menos (PGMN3) -9,6% Hapvida (HAPV3) -12,4% Aeris (AERI3) -20,4%

Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: Unifor (2024)

Os investimentos em bolsa de valores, é bom lembrar, não tem rentabilidade assegurada, nem a rentabilidade passada pode ser entendida como garantia de resultados positivos no futuro. Ações devem ser entendidos como investimentos de longo prazo e o auxílio de profissionais de mercado é absolutamente recomendado.

Grande abraço e até a próxima semana!

*A Arco Educação deixou de ser negociada em bolsa no último dia 07/12/2023.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil