Pessoa segurando dólar. Imagem utilizada em matéria sobre alta da moeda americana após Trump anunciar tarifas

Negócios

Dólar sobe para R$ 5,62 após Trump anunciar tarifas de 50% ao Brasil

Por volta das 16 horas desta quinta-feira (10), o dólar operava em alta de 0,76%

Redação 10 de Julho de 2025
Foto que contém a sede do Banco Central, em Brasília

Opinião

Selic em 15%: alerta para o país e oportunidade para quem está atento

Foto frontal Alberto Pompeu
Alberto Pompeu 26 de Junho de 2025
Pague Menos loja

Negócios

Pague Menos aumenta o capital na bolsa de valores; ações valem quase R$ 2 bilhões

Companhia aprova aumento de papéis negociados e continua processo de crescimento

Redação 29 de Março de 2025
Fachada da Petrobras

Negócios

Ações da Petrobras recuam após prejuízo de R$ 17 bi e queda de 70% nos lucros em 2024

O lucro líquido da Petrobras somou R$ 36,6 bilhões, 70,06% a menos que o registrado em 2023

Estadão Conteúdo, Redação 27 de Fevereiro de 2025
Carrefour é conhecida pelas marcas Atacadão e Sam's Club no Brasil

Negócios

Carrefour propõe fechar capital no Brasil, diz jornal; ações disparam

As modalidades da transação deve ser aprovada durante uma assembleia geral, programada para o segundo trimestre de 2025

Redação, AFP 11 de Fevereiro de 2025
Montagem mostra imagens de bilionários Elon Musk, Jensen Huang, e Larry Ellison. Veja quanto Elon Musk e outros bilionários perderam após o impacto da startup chinesa DeepSeek

Mundo

Veja quanto Elon Musk e outros bilionários perderam com o impacto da startup chinesa DeepSeek

Jensen Huang, CEO da Nvidia, e Larry Ellison, fundador da Oracle, foram os empresários mais impactados

Redação, AFP 28 de Janeiro de 2025
Petrobras dividendos extraordinários. Petrobras distribuirá R$ 20 bi em dividendos extraordinários aos acionistas; saiba data do pagamento

Negócios

Petrobras distribuirá R$ 20 bi em dividendos extraordinários aos acionistas; veja datas do pagamento

Estatal informou que a distribuição está alinhada à Política de Remuneração aos Acionistas vigente

Diário do Nordeste/Agência Brasil 22 de Novembro de 2024
Potes de plástico coloridos da marca Tupperware

Negócios

Tupperware, famosa pelas embalagens de plástico, deve pedir falência nesta semana

A situação fez com que a Bolsa de Valores de Nova York decidisse interromper as negociações das ações da empresa

Redação 17 de Setembro de 2024
Mulher investidora

Opinião

Ceará registra crescimento e supera 130 mil investidores na bolsa; mulheres são destaque

Foto frontal Allisson Martins
Allisson Martins 30 de Janeiro de 2024
Bolsa de Valores

Opinião

A “festa” na bolsa de valores já acabou?

Foto frontal Allisson Martins
Allisson Martins 09 de Janeiro de 2024
