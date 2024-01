Ceará registra crescimento e supera 130 mil investidores na bolsa; mulheres são destaques.

O ano de 2023, na bolsa de valores, foi marcado por resultados positivos, com rentabilidade de 22% do Ibovespa, que é o principal índice de ações da bolsa brasileira. De acordo com a B3 (Brasil, Bolsa e Balcão), no final do ano passado, eram 5,73 milhões de contas de investidores pessoas físicas e R$ 548,49 bilhões de reais sob custódia.

CEARENSES NA BOLSA

Os investidores cearenses, encerraram o ano de 2023, na 9ª colocação entre os estados brasileiros que possuem recursos financeiros sob custódia na B3. Em dezembro de 2023, a bolsa registrava mais de 130,3 mil contas de cearenses, com valor total investido de R$ 9,17 bilhões.

A trajetória crescente de cearenses na bolsa permanece. Há cerca de dois anos (fevereiro de 2022), quando tratei do avanço do número de investidores no Estado, especialmente das mulheres, registrava 107,5 mil contas de investidores locais e R$ 8,71 bilhões investidos. No período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2023, portanto, há quase dois anos, se observa no Ceará crescimento total de 21,27% em número de contas e 5,28% em valores investidos.

MULHERES CEARENSES NA BOLSA SÃO DESTAQUES

Apesar de representar apenas 22,02% em número de contas e 24,10% em valores investidos na B3, as investidoras cearenses apresentam comportamento de crescimento superior aos homens. De fevereiro de 2022 a dezembro de 2023, enquanto os homens avançaram 19,72% em número de contas na bolsa, as mulheres anotaram crescimento de 27,10%.

Em termos de recursos sob custódia na B3, o resultado do crescimento das mulheres é muito mais significativo. No mesmo período analisado, de quase de dois anos, enquanto em valores investidos pelos homens caíram 3,06%, as mulheres registraram crescimento espetacular de 44,44% de valores investidos na B3. Em fevereiro de 2022, as investidoras cearenses possuíam R$ 1,53 bilhão na B3, de forma que em dezembro de 2023, registrou o montante de R$ 2,21 bilhões.

RANKING DOS INVESTIDORES – POR ESTADO

Apesar dos resultados positivos de avanços nos investimentos em renda variável em todo o País, não posso deixar de mencionar a forte concentração financeira. Os dados atualizados da B3 apontam o estado de São Paulo na liderança, com quase 47% de todo valor investido na B3, reflexo do peso econômico do estado, mas também da concentração financeira, onde as principais instituições, fundos de investimentos e grandes consultorias estão localizadas.

Depois de São Paulo, no ranking dos estados que possuem investidores com valores na B3, estão Rio de Janeiro e Minas Gerais, de maneira que essa “trinca” concentra mais de 70% de todo o valor investido na bolsa.

Ranking dos investidores por estado – dezembro de 2023

Posição Estado Valor – R$ Bilhões % do Total 1 SP 257,61 46,97% 2 RJ 79,38 14,47% 3 MG 48,29 8,80% 4 RS 29,57 5,39% 5 PR 28,04 5,11% 6 SC 20,44 3,73% 7 DF 13,97 2,55% 8 BA 12,33 2,25% 9 CE 9,17 1,67% 10 PE 7,61 1,39

Fonte: B3 (2024).

