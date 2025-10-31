Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Mão de pessoa preta apontando para gráficos financeiros em um laptop.

Negócios

Como começar a investir: um guia seguro com pouco dinheiro

Confira o que é necessário para iniciar esse hábito.

Milenna Murta* 29 de Outubro de 2025
Mão de pessoa parda, com manga longa laranja, colocando moedas em um pote de vidro já cheio até quase a borda com outras moedas praas e bronze.

Negócios

Como usar a regra 50-30-20 para organizar o orçamento e poupar?

A estratégia não é recente no mercado financeiro, mas pode gerar dúvidas

Milenna Murta* 26 de Outubro de 2025
Trabalhadores atuam em linha de produção industrial com garrafas e caixas empilhadas, representando a atividade fabril no Ceará.

Negócios

Investimentos milionários vão gerar 2,9 mil empregos em 15 cidades do Ceará

Aportes são referentes a empresas interessadas em investir no Estado e negócios que já operam na região

Letícia do Vale 18 de Outubro de 2025
Igreja Matriz de Acopiara

Negócios

Três cidades do Ceará registram os menores investimentos públicos do Estado; veja ranking

Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) analisou 181 municípios cearenses com base em dados de 2024

Letícia do Vale 21 de Setembro de 2025
Foto de governadores do consórcio nordeste

PontoPoder

COP Nordeste se reúne em Fortaleza e apresenta propostas de R$ 127 bilhões em investimentos

Governadores do nordeste estiveram em evento para falar sobre a importância do semiárido para a economia e pautar novos projetos para a região

Redação 17 de Setembro de 2025
Vista de cima do terminal de cargas frias da empresa Fracht Log

Negócios

Com investimento de R$ 105 milhões, Porto do Pecém recebe novo terminal de cargas frias em setembro

Primeiro empreendimento do tipo no Complexo pode auxiliar empresas exportadoras cearenses durante tarifaço

Letícia do Vale 30 de Agosto de 2025
Imagem mostra montagem com cidades da Grande Fortaleza, Cariri e Sertão Central

Opinião

Investimentos no Sertão Central crescem 740% em cinco anos; veja regiões do Ceará com mais aportes

Recursos foram aplicados nas áreas da saúde, educação e segurança

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 21 de Agosto de 2025
Foto mostra Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) durante a sessão que analisou a contas do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT)

PontoPoder

TCE-CE recomenda aprovação de contas do Governo Elmano de 2024, com 38 ressalvas

A decisão do órgão servirá para nortear os deputados estaduais, responsáveis por decidir se aprovam ou não as contas do Executivo

Bruno Leite e Marcos Moreira 19 de Agosto de 2025
Calculadora e moedas sobre a mesa

Opinião

Dinheiro na mão, futuro na mente: o caminho da educação financeira

Foto frontal Alberto Pompeu
Alberto Pompeu 14 de Agosto de 2025
Foto que contém vários peixes expostos para compra dos consumidores

Negócios

Mesmo sem o aumento nas tarifas para o aço, Ceará pode perder pelo menos R$ 1,6 bilhão

Agronegócio não teve praticamente nenhum dos produtos isentos pelos Estados Unidos

Luciano Rodrigues e Mariana Lemos 31 de Julho de 2025
1 2 3