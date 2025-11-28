Diário do Nordeste
Colapso do Banco Master assusta investidores cearenses: 'A gente nunca imagina que vai acontecer'

Cearenses temem não receber devolução de dinheiro investido.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:14)
Negócios
Foto da fachada do Banco Master, que foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central por suspeita de esquema fraudulento.
Legenda: Fraude envolvendo Banco Master é de cerca de R$ 12 bilhões, segundo investigação da Polícia Federal.
Foto: Agência Brasil/Rovena Rosa.

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada na última semana pelo Banco Central, atingiu 1,6 milhão de investidores em todo o Brasil. No Ceará, clientes afetados temem não receber devolução dos recursos.

O engenheiro mecânico Rennato Ribeiro e a esposa investiram R$ 30 mil em um Certificado de Depósito Bancário (CDB) do Banco Master por meio de uma corretora de investimentos. O negócio parecia bastante atrativo, com promessa de rendimento de 14% ao ano.

“Ficamos surpresos. A gente nunca imagina que isso vai acontecer. Sempre tivemos o cuidado de fazer alguns investimentos mais conservadores. Isso aí fugiu do nosso radar”, conta.

Já com experiência em investimentos, o casal pretende agir com maior cautela ao escolher os próximos ativos. Além disso, há preocupação com o retorno do dinheiro investido na instituição liquidada.

“Entramos na plataforma da corretora para resgatar, e aí tinha lá que não podia, que era para baixar o aplicativo do fundo garantidor. Ainda não sabemos como será. Se vão devolver só o valor principal que a gente investiu ou o que já tinha rendido”, aponta Rennato.

DEVOLUÇÃO PELO FUNDO GARANTIDOR

Quem tinha investimentos no Banco Master tem direito a receber o dinheiro aplicado por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O limite de cobertura é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

Assim, se um investidor tiver R$ 280 mil, receberá R$ 250 mil do FGC. Os R$ 30 mil restantes entram na lista de credores do banco, e só podem ser recuperados por meio de acordo no processo ou por decisão judicial.

Érico Veras, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que não há motivo para que os valores não sejam devolvidos pelo Fundo Garantidor. A entidade, formada por contribuições de instituições financeiras, protege os investidores em eventuais quebras.

“Não existe um porquê de não se receber, até porque o Fundo Garantidor de Crédito hoje tem aproximadamente R$ 122 bilhões, e a conta estimada do Master é em torno de R$ 40 bilhões”, destaca.

O processo de devolução leva em torno de 30 a 60 dias e não é automático. O investidor precisa baixar o aplicativo do FGC e preencher o cadastro para solicitar o ressarcimento. 

O FGC cobre valores em contas correntes e poupança, CDB, RDB, letras financeiras, depósitos a prazo e operações compromissadas com títulos elegíveis. 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BANCO GERA RECEIO

A liquidação extrajudicial do Banco Master também surpreendeu a cearense Joana (nome fictício utilizado a pedido da fonte), cliente da instituição desde 2019. Em seu primeiro investimento, ela aplicou R$ 2 mil em um CDB com prazo para 2027.

“Fiquei surpresa porque nunca tinha acompanhado a liquidação de um banco e, mesmo com a garantia do FGC, a gente fica com medo de não receber. Principalmente depois das notícias que o banco vai ter um valor muito alto a ser restituído”, afirma.

Joana também pretende buscar aplicações mais seguras, com instituições que tenham histórico de integridade e seja possível acompanhar o desempenho financeiro. 

“Quando investi no Master, eu não conhecia nada dele. Minha amiga que costuma fazer investimento me disse que o banco não era muito consolidado, mas como era uma aplicação de valor baixo eu estaria garantida pelo FGC, então eu fiz minha aplicação”, lembra. 

DICAS PARA AVALIAR OS INVESTIMENTOS

Para evitar enfrentar situações com essa, Érico Veras aponta que é preciso conferir o 'rating' das instituições - classificação atribuída às empresas que avalia a capacidade de pagamento das dívidas. Além disso, os investidores devem avaliar o risco dos investimentos. 

Os investimentos com retorno alto pressupõem um maior risco. O Banco Master, por exemplo, oferecia um CDB com rentabilidade de 140% do CDI, algo incomum nos bancos mais tradicionais. 

“Quando você olha margens muito altas por longo tempo, você tem que entender que isso tem risco. Na realidade, você tem uma máxima no mercado. Né, a ambição lhe leva a soluções erradas e o medo lhe leva a não fazer nada, então você tem que equilibrar ambição e medo”, orienta.

A investigação da Polícia Federal aponta que a fraude do Banco Master gira em torno de R$ 12 bilhões. O esquema consistia em simular empréstimos em meio a negociações de carteiras de crédito com outros bancos.

O dono do banco, Daniel Vorcaro, foi preso quando tentava embarcar num voo ao exterior. Ele é apontado como líder da ação fraudulenta. 

