Polo automotivo do Ceará deve produzir 6 mil unidades do Spark em 2026

O polo automotivo de Horizonte, que será inaugurado na próxima quarta-feira (3), deverá produzir cerca de 6 mil unidades do SUV elétrico Spark ao longo de 2026. Esse é o primeiro modelo confirmado do projeto, que ocupa a antiga fábrica da Troller na Região Metropolitana de Fortaleza.

A Comexport, responsável pelo empreendimento, tem negociação avançada para produzir modelos de três outras montadoras. As marcas ainda não foram divulgadas.

“A gente tem uma perspectiva muito clara de anunciar, no primeiro trimestre de 2026, um segundo modelo a ser produzido. Hoje mantemos negociações com três outras marcas em estágio bastante avançado, empresas já consolidadas no Brasil”, explicou Rodrigo Teixeira, acionista da Planta Automotiva do Ceará (PACE).

Com a inauguração, a operação do polo inicia em uma escala reduzida até janeiro, para treinamento da mão de obra e adaptação do processo produtivo.

As atividades regulares começam em fevereiro, com um turno completo na fábrica e capacidade produtiva de 300 a 400 unidades por mês. A partir de junho, a operação ganha um segundo turno de trabalho, dobrando a capacidade.

“A planta vai produzir nos dois parques em torno de 6.000 unidades do Spark no próximo ano. Essa é a projeção, mas o volume depende da demanda. O veículo elétrico tem um mercado começando no Brasil”, afirma Rodrigo Teixeira.

PRODUÇÃO DE NOVO MODELO DA GM

A produção do Spark começa abastecida por três fornecedores estrangeiros e cinco fornecedores nacionais. No futuro, o objetivo é parte considerável das peças seja nacional, com exportação do veículo.

A produção do modelo elétrico da General Motors (GM) foi divulgada em setembro, mais de um ano após a divulgação do polo automotivo. Para esse modelo, a GM tem parceria firmada com as montadoras chinesas SAIC e Wuling.

Segundo Rodrigo Teixeira, o polo utiliza principalmente mão de obra local. Na primeira fase, serão 200 cargos diretos e outros 200 empregos indiretos criados.

“O Ceará foi uma grata surpresa pelo alto nível de qualificação das pessoas e pelo entusiasmo com o projeto. Já foi feito o processo de contratação dos primeiros funcionários, eles foram treinados nas plantas da GM e vão funcionar como multiplicadores.

POLO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS

O polo automotivo funcionará no modelo multimarcas, com infraestrutura compartilhada para a produção de carros de diferentes empresas.



A Comexport adquire os direitos de produção e estrutura a linha de montagem dos veículos. Ou seja, a produção é terceirizada pelas montadoras.

A empresa tem planos de expandir a planta, que hoje ocupa 120 mil m². Conforme novos modelos forem adicionados ao portfólio, a área fabril deve escalar, explica Rodrigo Teixeira.

“O projeto inteiro, no nosso sonho, chega a maturidade com 2 milhões de m², com fábrica de peças, fábrica de componentes, diversas unidades produtivas, produção de vários modelos para várias montadoras”, projeta.

A planta deve chegar a capacidade de produção de 80 mil veículos por ano, com expectativa de chegar a até 9 mil empregos de alta qualificação no Ceará.

Nesta fase inicial, a Comexport reativou a planta onde operada a fábrica da Troller e fez trabalhos de qualificação para o próximo galpão produtivo, que deve ser implementado na segunda fase do projeto.