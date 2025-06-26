Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Formação em Arquitetura e Urbanismo, Corretor de Imóveis, empresário imobiliário. Escreve semanalmente sobre o mercado imobiliário.
Paulo Angelim Formação em Arquitetura e Urbanismo, Corretor de Imóveis, empresário imobiliário. Escreve semanalmente sobre o mercado imobiliário.
imagem que mostra uma mulher acessando site do airbnb no tablet

Opinião

Imóveis para locação por temporada: dá lucro mesmo? Descubra o que ninguém te conta

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 26 de Junho de 2025
Imagem da área externa de condomínio com varanda e vetilação

Opinião

Prédios 'saudáveis': O que isso tem a ver com o seu conforto e a sua segurança?

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 19 de Junho de 2025
Casa em miniatura representando imóveis junto com uma chave e um homem assinando papel no fundo

Opinião

O que muda no mercado imobiliário com o novo Código Civil?

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 12 de Junho de 2025
Casal recebe chaves em imóvel

Opinião

Como escolher o corretor certo pra você e evitar ciladas no mercado imobiliário

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 08 de Maio de 2025
Vista aérea de prédios em Fortaleza

Opinião

Inadimplência em condomínios: o que isso tem a ver com você?

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 10 de Abril de 2025
Home de blazer assina documento em mesa com maquete de casa ao lado

Opinião

Como as alterações da reforma tributária impactam os lançamentos imobiliários

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 03 de Abril de 2025
Arte sobre o neuromarketing

Opinião

O neuromarketing e a decisão de compra de um imóvel

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 27 de Março de 2025
Maquete e projeto de imóvel sobre mesa

Opinião

Por que comprar um imóvel na planta pode ser uma ótima escolha?

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 20 de Março de 2025
Homem segura celular em frente a computador e arte mostra o desenho de uma casa

Opinião

O papel do corretor de imóveis no novo mercado imobiliário digital

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 13 de Março de 2025
prédios no bairro meireles em fortaleza

Opinião

Como investir bem no mercado imobiliário: o guia definitivo para quem quer lucrar com segurança

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 20 de Fevereiro de 2025
poste com diversas placas de anúncio de aluguel

Opinião

Aluguel sem dor de cabeça: o passo a passo para locadores e locatários

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 13 de Fevereiro de 2025
Vista aérea de edifícios próximos ao mar em Fortaleza

Opinião

Quais as perspectivas para o mercado de imóveis de luxo em 2025?

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 06 de Fevereiro de 2025
Vista aérea de imóveis

Opinião

Como ter um condomínio sadio: boas práticas na gestão e convivência

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 23 de Janeiro de 2025
Homem segurando chave a entrega a uma mulher

Opinião

Corretor de imóveis: consultor estratégico ou apenas um custo extra?

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 09 de Janeiro de 2025
Vista aérea de loteamento de luxo

Opinião

As novas tendências para os loteamentos em 2025: um guia para comprar bem

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 19 de Dezembro de 2024
Vista aérea de prédios em Fortaleza

Opinião

O mercado imobiliário de Fortaleza em alta: o que esperar para 2024?

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 07 de Novembro de 2024
Dois homens com um contrato e uma maquete de edifício em uma mesa

Opinião

Regularização imobiliária: o caminho para a segurança jurídica

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 31 de Outubro de 2024
Vista aérea de imóveis em Lisboa, Portugal

Opinião

Imóveis em Portugal: oportunidade ou pesadelo

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 24 de Outubro de 2024
Caminho em área de convivência de condomínio fechado e placa com mapa do loteamento

Opinião

Como os loteamentos fechados e bairros planejados estão transformando a vida urbana

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 03 de Outubro de 2024
Mão segura isqueiro aceso em frente a casinha de madeira

Opinião

Como evitar incêndios em casas e apartamentos: dicas essenciais para proteger seu lar

Foto frontal Paulo Angelim
Paulo Angelim 26 de Setembro de 2024
1 2 3