Por que comprar um imóvel na planta pode ser uma ótima escolha?

Se você está pensando em adquirir um imóvel, já deve ter se perguntado: vale mais a pena comprar na planta ou pronto para morar? Essa é uma dúvida comum entre compradores e investidores, e a resposta vai depender dos seus objetivos e do seu planejamento financeiro.

Mas, se o foco for economia, valorização e flexibilidade, um lançamento imobiliário pode ser uma das melhores escolhas. E neste artigo, vamos explicar o porquê.

1. Parcelamento facilitado e sem juros

Uma das principais vantagens de comprar um imóvel na planta é a possibilidade de parcelar parte do pagamento sem juros, diretamente com a construtora, ao longo da obra.

Geralmente, você paga entre 30% e 50% do valor do imóvel durante a construção, dividindo essa quantia em parcelas acessíveis. O restante pode ser financiado pelo banco somente na entrega das chaves.

Isso significa que você não precisa de um financiamento bancário imediato e tem mais tempo para organizar suas finanças sem se preocupar com os altos juros dos bancos desde o início.

2. Preço mais baixo e maior valorização

Quem compra um lançamento geralmente paga um preço mais baixo do que quem compra o mesmo imóvel depois de pronto. Isso porque, no início das vendas, as construtoras costumam oferecer condições mais vantajosas para atrair compradores.

Além disso, conforme a obra avança e o imóvel fica mais próximo da entrega, o preço sobe. Ou seja, quem compra na planta tem grandes chances de ver o valor do imóvel aumentar antes mesmo de pegar as chaves. E, se o bairro estiver se valorizando, esse aumento pode ser ainda maior!

3. Personalização da planta e acabamentos

Outro benefício de comprar na planta é a possibilidade de personalizar o imóvel. Algumas construtoras permitem que você escolha entre diferentes tipos de planta, opte por acabamentos variados e até faça pequenas modificações na estrutura, como integração de ambientes.

Isso significa que você pode adaptar o imóvel ao seu gosto, sem precisar gastar depois com reformas e quebra-quebra.

4. Tecnologia e inovação

Os empreendimentos mais recentes costumam vir com mais tecnologia e sustentabilidade. Isso inclui:

• Infraestrutura para automação residencial (tomadas USB, fechaduras eletrônicas, controle remoto de iluminação e climatização);

• Áreas comuns mais equipadas, como coworkings, academias modernas e espaços gourmet;

• Soluções sustentáveis, como reaproveitamento de água, energia solar e melhor eficiência térmica e acústica.

Esses detalhes fazem toda a diferença no conforto e na valorização do imóvel ao longo do tempo.

5. Garantia da construtora

Quando você compra um imóvel novo, ele vem com garantia da construtora. Isso significa que qualquer problema estrutural ou de acabamento dentro do prazo estipulado será corrigido sem custo para você.

Já um imóvel usado pode ter problemas ocultos, e qualquer reparo ou reforma sairá do seu bolso.

6. Tempo para se programar financeiramente

Comprar um imóvel é uma grande decisão, e um dos diferenciais do lançamento é que você tem tempo para se preparar. Como a obra leva alguns anos para ser concluída, você pode se organizar melhor financeiramente, juntar dinheiro para a entrada e até melhorar seu crédito antes de financiar o saldo devedor.

Isso reduz o impacto financeiro e evita que você tenha que se comprometer com parcelas muito altas logo de início.

7. Facilidade na revenda e na locação

Se o seu objetivo for investimento, comprar na planta pode ser uma excelente estratégia. Isso porque, além da valorização natural do imóvel, unidades novas costumam ser mais fáceis de revender e têm maior demanda no mercado de locação.

Inquilinos e compradores geralmente preferem imóveis novos por conta da infraestrutura moderna, menores custos com manutenção e possibilidade de personalização.

Conclusão: vale a pena comprar um imóvel na planta?

Se você busca um imóvel com preço mais acessível, pagamento facilitado, valorização garantida e tecnologia de ponta, comprar na planta é uma excelente escolha.

Além disso, a flexibilidade no pagamento e o tempo para se programar financeiramente tornam essa opção ainda mais atrativa para quem quer fugir dos juros altos e garantir um investimento sólido.

Mas, como qualquer compra importante, é essencial pesquisar bem sobre a construtora, analisar o contrato e escolher um empreendimento que realmente atenda às suas necessidades.

Se planejar e fazer uma escolha segura pode ser o primeiro passo para concretizar o sonho do imóvel próprio!