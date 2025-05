Como escolher o corretor certo pra você e evitar ciladas no mercado imobiliário

Escolher o imóvel certo já é um baita desafio, né? Mas tem uma etapa anterior que muita gente ignora — e que pode ser decisiva pra você realizar um bom negócio ou cair numa furada: a escolha do corretor ou da corretora que vai te acompanhar nesse processo.

Muita gente se encanta com vídeos bonitos nas redes sociais, frases de impacto, ou perfis cheios de seguidores. Mas calma lá. Ser um bom corretor não é fazer marketing — é entender você, seu momento de vida, seu bolso, seus sonhos e seus limites. Então vamos conversar sobre como identificar o profissional certo pra te representar com competência e ética.

Nem todo corretor serve pra todo cliente

Cada pessoa tem uma história, uma condição financeira, um tipo de imóvel em mente. Não dá pra tratar isso como se fosse tudo igual. O corretor ideal pra quem quer comprar um apartamento de luxo na beira-mar pode não ser o mesmo pra quem busca seu primeiro apê financiado em 30 anos.

Então, antes de tudo, olhe pra dentro: o que você quer? Qual sua faixa de preço? Qual sua urgência? Que tipo de imóvel você procura? Essas respostas vão te ajudar a entender que tipo de profissional pode te atender melhor.

Fuja da ilusão das redes sociais

Sim, as redes sociais ajudam a mostrar imóveis e dar visibilidade ao trabalho dos corretores. Mas não caia na armadilha de escolher só pela aparência. Uma boa presença online não garante conhecimento técnico, ética ou compromisso com o cliente.

Antes de confiar, verifique se o corretor é credenciado no CRECI da sua região (o registro profissional). Converse com ele, faça perguntas, veja se ouve mais do que fala. E mais importante: sinta se ele está tentando te entender ou só empurrar o que tem pra vender.

Faça uma entrevista, mesmo que informal

Não tenha medo de entrevistar o corretor. Isso mesmo. Faça perguntas como:

Há quanto tempo você trabalha nesse mercado?

Qual é sua especialidade? Você conhece bem essa região?

Já vendeu imóveis parecidos com o que eu procuro?

Como costuma trabalhar com clientes? Dá retorno com frequência?

Essas respostas vão mostrar se ele tem experiência real e se vai respeitar seu tempo e suas expectativas.

Alinhe tudo desde o começo

Nada de deixar as coisas soltas. Você precisa deixar claro:

O que você procura (e o que não quer)

quer) Seu orçamento máximo

Seu prazo ideal

Seu canal preferido de comunicação

Da mesma forma, o corretor deve te explicar como ele atua, quais passos ele costuma seguir, se vai te mostrar imóveis exclusivos ou não, se cobra algum tipo de taxa etc. Um bom alinhamento no começo evita frustração depois.

Sinais de alerta: cuidado!

Se o corretor:

• Tenta te convencer a visitar imóveis fora do seu perfil

• Não responde com clareza suas dúvidas

• Some por dias e não dá satisfação

• Promete garantias que soam boas demais pra ser verdade

• Pressiona você a tomar uma decisão rápida

… é melhor acender o alerta. Um bom profissional vai ser parceiro, não vendedor insistente.

E se for você quem está vendendo ou alugando?

A responsabilidade do corretor é ainda maior. Ele deve apresentar uma avaliação realista do imóvel, divulgar com qualidade e estratégia, responder rapidamente aos interessados, filtrar propostas e manter você informado. Nada de postar uma foto e sumir!

Você pode — e deve — pedir um plano de ação: onde vai anunciar, como pretende conduzir visitas, qual o prazo médio de venda/aluguel pra imóveis como o seu.

Conclusão

Escolher um imóvel é uma das decisões mais importantes da sua vida. Não terceirize isso pra qualquer um. Um bom corretor ou corretora é alguém que vai caminhar ao seu lado, com transparência, conhecimento e respeito pelos seus sonhos.

Lembre-se: você não precisa escolher o mais famoso, nem o mais falante. Escolha o que mais te escuta e mais entende do que você precisa.

Quer concretizar seus sonhos de morar ou investir bem no mercado imobiliário? Faça isso com consciência, segurança e com as pessoas certas ao seu lado.