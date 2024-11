O mercado imobiliário de Fortaleza em alta: o que esperar para 2024?

Se você está pensando em comprar um imóvel em Fortaleza ou na Região Metropolitana, agora pode ser o momento certo. O mercado imobiliário cearense está vivendo uma fase de crescimento expressivo, e as expectativas para 2024 são bastante otimistas. Segundo a pesquisa mais recente do Sindicato das Construtoras do Ceará (SINDUSCON-CE), o ano de 2023 já foi marcado por uma alta significativa, e 2024 promete ser ainda mais aquecido. Mas o que está impulsionando esse crescimento e como você pode tirar proveito dele para fazer uma compra segura? Vamos explorar esses pontos.

Crescimento expressivo em 2023 e projeções para 2024

Em 2023, o Valor Geral de Vendas (VGV) no mercado de Fortaleza e sua região metropolitana atingiu R$ 4,7 bilhões, um aumento de 18% em comparação ao ano anterior. Foram vendidas mais de 12 mil unidades, refletindo um crescimento de 12% no número de imóveis comercializados. Esse desempenho já indica uma forte recuperação e aquecimento do mercado, mas o que chama ainda mais atenção são as previsões para 2024.

O primeiro semestre de 2024 trouxe resultados surpreendentes: um crescimento de 62% nas vendas, totalizando R$ 2,5 bilhões, impulsionado por 41 novos lançamentos. A expectativa para o ano todo é que o VGV alcance a marca de R$ 7 bilhões, o maior dos últimos oito anos.

O que está impulsionando o mercado?

Diversos fatores estão contribuindo para esse cenário positivo. A retomada econômica e a confiança do consumidor são grandes propulsores. Além disso, a redução gradual das taxas de juros tem facilitado o acesso ao crédito imobiliário, o que, por sua vez, incentiva a compra de imóveis tanto para moradia quanto para investimento.

Outro ponto importante é a demanda reprimida. Durante a pandemia, muitas pessoas adiaram seus planos de compra, mas com a retomada da normalidade, essa demanda começou a se manifestar de forma mais intensa, refletindo no aumento das vendas.

Quais segmentos estão em alta?

De acordo com os dados do SINDUSCON-CE, o segmento de imóveis de médio e alto padrão está liderando o crescimento. Esses empreendimentos, localizados em áreas nobres de Fortaleza, como Meireles, Aldeota, Guararapes e Cocó, são os que mais têm atraído compradores. As pessoas buscam imóveis mais amplos, bem localizados e com infraestrutura de lazer e segurança.

No entanto, o mercado de imóveis econômicos também está se recuperando. As mudanças no programa Casa Verde e Amarela, com aumento no teto de valor dos imóveis financiáveis, ajudaram a movimentar esse segmento. Para quem busca opções mais acessíveis, a Região Metropolitana, com destaque para Eusébio e Maracanaú, oferece boas oportunidades.

O que esperar do futuro?

As perspectivas para os próximos anos são promissoras. Com a continuidade da redução nas taxas de juros e a recuperação econômica, a expectativa é que o mercado imobiliário mantenha o ritmo de crescimento. Lançamentos de novos empreendimentos, tanto residenciais quanto comerciais, estão previstos para 2024 e 2025, o que deve aumentar ainda mais a oferta de imóveis.

Além disso, a tendência de valorização dos imóveis em áreas nobres deve continuar, tornando esses locais atrativos não só para quem quer morar, mas também para quem deseja investir. O cenário atual mostra que a demanda por imóveis bem localizados e de alto padrão está longe de saturar.

Dicas para quem deseja comprar com segurança

Com o mercado em crescimento, pode parecer tentador fechar negócio o quanto antes. No entanto, é fundamental tomar algumas precauções para garantir uma compra segura e bem-sucedida:

1. Pesquise a construtora e o empreendimento: Antes de comprar, investigue o histórico da construtora. Empresas sólidas e com boas avaliações costumam ser mais confiáveis, o que diminui o risco de problemas com a entrega do imóvel.

2. Verifique as condições de financiamento: Com a redução nas taxas de juros, o crédito imobiliário está mais acessível, mas é importante se planejar. Avalie suas condições financeiras e opte por um financiamento que não comprometa sua renda de forma exagerada.

3. Fique de olho na localização: Imóveis bem localizados têm maior liquidez e tendem a se valorizar mais rapidamente. Verifique a infraestrutura ao redor do empreendimento, como escolas, comércio, transporte público e áreas de lazer.

4. Analise o perfil do imóvel e suas necessidades: Não compre por impulso. Pense a longo prazo e avalie se o imóvel atende às suas necessidades, seja para morar ou investir. Um bom imóvel é aquele que une conforto, praticidade e potencial de valorização.

5. Esteja atento às tendências: O mercado imobiliário está em constante transformação. Fique por dentro das novidades, como empreendimentos com infraestrutura para home office, espaços de convivência modernos e soluções sustentáveis. Esses são diferenciais que podem valorizar ainda mais seu investimento.

Conclusão

O mercado imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana está vivendo um momento de grande expansão, com números que comprovam o aquecimento nas vendas e a forte demanda. Se você está planejando comprar um imóvel, este pode ser o momento ideal para aproveitar as boas oportunidades, mas sempre com cautela e atenção aos detalhes. Lembre-se: um bom investimento começa com uma escolha bem informada.

Agora que você está mais por dentro do cenário atual, pode planejar sua compra com mais segurança e confiança, sabendo que o mercado está favorável para quem busca concretizar o sonho da casa própria ou fazer um bom investimento.

