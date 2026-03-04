Diário do Nordeste
Inmet renova aviso e todas as cidades do CE têm ‘perigo’ de chuvas intensas até sexta-feira (6)

Há risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:11)
Ceará
Legenda: O Inmet recomenda medidas de precaução para a população durante as chuvas
Foto: Davi Rocha/SVM

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (4), mais um aviso de chuva para regiões do Norte e Nordeste do Brasil. O novo comunicado, com validade até as 10h da próxima sexta-feira (6), indica perigo de chuvas intensas em todo o Ceará com volume que pode ultrapassar 100 milímetros por dia nos 184 municípios cearenses. 

No caso do aviso laranja, que é o segundo em nível de perigo, há  risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. A instituição aponta ainda a possível ocorrência de ventos intensos de 60 a 100km/h

O Inmet recomenda algumas medidas de precaução para a população durante as chuvas intensas previstas. Veja as orientações abaixo:

  • Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Caso seja necessário, busque orientação  junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Outros avisos válidos nesta quarta (4)

O aviso laranja emitido nesta quarta abrange todo o Ceará, mas outros três aviso já estavam em vigor desde terça-feira (3). Nesses, com duração até as  23h59 desta quarta-feira (4), o amarelo é válido para todas as cidades, o laranja para 23 cidades e o vermelho 45 cidades. 

Os riscos para cada nível, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h;
  • Aviso vermelho: chuvas superiores a 100 milímetros por dia.

 

