Ônibus da Prefeitura com nova identidade visual chegam a Fortaleza; veja imagens

Uma nova identidade visual foi desenvolvida pela Prefeitura de Fortaleza para estampar 20 novos ônibus que começaram a chegar à cidade nesta terça-feira (3). O atual design segue as cores que estão sendo usadas pela atual gestão em obras públicas e peças de comunicação.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) não informou à reportagem quando exatamente os veículos vão começar a operar, mas será ainda neste ano.

A Etufor afirma que a compra dos novos ônibus faz parte do compromisso da gestão com a ampliação da oferta de transportes.

Para o motorista de aplicativo e busólogo, Narcisio Santos, o impacto da mudança do design dos ônibus na cidade de Fortaleza vai ser uma estranhamento, por parte da população que utiliza o transporte coletivo, nos primeiros momentos.

Como os ônibus que atualmente circulam na cidade são azuis - além de alguns azuis com branco -, é possível que as pessoas, enquanto esperam nas paradas de ônibus, não reconheçam os novos veículos e acabem deixando que eles passem.

Ele comenta ainda que gostou da nova identidade visual e que os impactos da mudança no dia a dia da população devem ser mínimos.

As alterações se restringem à parte externa dos ônibus, já que, por dentro, a estrutura é a mesma dos demais, com ar-condicionado, câmeras internas para visualizar o desembarque dos passageiros, elevador para facilitar o deslocamento das pessoas com deficiência, suspensão pneumática e entradas USB.

Segundo a Etufor, atualmente, Fortaleza conta com 936 ônibus operando com ar-condicionado. Isso representa 60,4% da frota cadastrada, que é composta por 1.549 veículos. Mesmo que a frota de Fortaleza ainda não esteja 100% climatizada, a promessa é que todos os novos ônibus tenham ar-condicionado.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.