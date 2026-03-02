Adriana Araújo tem visitação restrita e empresário pede respeito

A sambista Adriana Araújo, 49, está internada em estado gravíssimo após sofrer um aneurisma cerebral na noite de sábado (28), em Belo Horizonte. A informação foi divulgada neste domingo (1º), por meio de nota oficial nas redes sociais da artista. Diante da repercussão, o empresário Ulisses Passos fez um apelo para que amigos e admiradores respeitem a família e evitem o hospital.

“Pessoal, tem um áudio rolando em grupos de WhatsApp, falando que está liberada a visitação à Adriana. Peço que tenham a sensibilidade de respeitar a família e não irem ao hospital. Somente familiares estão autorizados”, afirmou o empresário em postagem no Instagram.

Segundo o comunicado oficial, Adriana desmaiou em casa e foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi transferida para o Hospital Municipal Odilon Behrens, onde exames identificaram uma hemorragia cerebral. A cantora está em coma, entubada e sob cuidados intensivos.

“Os médicos nos informaram que o quadro é gravíssimo e irreversível. Neste momento, a equipe segue acompanhando a evolução clínica”, diz a nota.

O empresário também informou que todas as atualizações já foram divulgadas oficialmente e pediu que cessem as ligações. “Gente, toda informação eu coloquei na nota... realmente não tenho mais nada pra passar pra vocês nesse momento. Sei que os amigos querem trazer força, mas queria pedir encarecidamente pra cessarem as ligações, eu não tenho condições de atender ninguém".

A família reforçou o pedido por respeito e sensibilidade. “Apesar do diagnóstico médico, seguimos em oração, acreditando que a resposta final é de Deus".

Quem é a sambista Adriana Araújo?

Apontada como uma das principais intérpretes do samba em Belo Horizonte, Adriana Araújo nasceu em 1976, na comunidade Pedreira Prado Lopes (PPL). A localidade, situada na região da Lagoinha, é considerada uma das mais antigas e populosas favelas da capital mineira e é tradicionalmente associada à origem do samba na cidade, conforme registros da Prefeitura de Belo Horizonte.

A formação dela teve ínicio em oficinas gratuitas de dança afro na própria comunidade. Também participou de oficinas de teatro e estudou técnica vocal.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o jornalista cultural Márcio Costa — criador do perfil “Viver com Música” no Instagram — destacou a trajetória da artista e a relevância dela para o samba mineiro.

"Adriana Araújo é uma das vozes mais importantes do samba de Minas e hoje é o maior nome de uma mulher preta nesse cenário. Ela se tornou um símbolo de representatividade em Belo Horizonte e em Minas, e seu trabalho já inspira muitas outras mulheres a terem voz no samba", destacou o mineiro.

Márcio destacou ainda o trabalho da cantora no grupo Simplicidade Samba, seguido da autonomia da carreira solo com direito ao álbum "Minha Verdade".

Ela abriu shows de grandes nomes e começava a conquistar espaço também fora de Minas, mostrando a força do samba mineiro e das mulheres pretas na música Márcio Costa Jornalista Cultural

No ano passado, Adriana participou do programa "Samba Delas", produzido pela TV Globo Minas, que destacou a força feminina na construção e no fortalecimento do samba em Belo Horizonte.