Fogueteiro da banda cearense Caviar com Rapadura é esfaqueado em Tocantins

O fogueteiro da banda Caviar com Rapadura, Pedro Kauã Santana Moreira, 22, foi atingido por um golpe de faca na madrugada de sábado (21), durante o 35º aniversário de Araguanã (TO). O homem apontado como autor do ataque foi preso por tentativa de homicídio.

Segundo relato da vítima ao Diário do Nordeste, a equipe aguardava ao lado do ônibus enquanto a atração anterior do evento se apresentava, quando um homem se aproximou acusando integrantes da banda de terem roubado a motocicleta dele. Conforme o fogueteiro, o suspeito passou a ameaçar o grupo, afirmando que iria matá-los e danificar o ônibus.

Veja também É Hit Xand Avião presenteia tecladista da época do Aviões do Forró com carro de luxo É Hit João Gomes interrompe show para homenagear cientista Tatiana Sampaio em camarote na Sapucaí

Ainda de acordo com o relato, ele procurou a Polícia Militar que estava no evento para comunicar as ameaças. O homem também teria falado com a segurança, mas voltou ao local e continuou com as acusações.

Durante nova discussão, o suspeito avançou contra um dos técnicos. Ao intervir, Pedro Kauã desferiu um tapa no homem, que caiu e, ao se levantar, sacou uma faca e atingiu o lado esquerdo do abdômen do fogueteiro.

Após o ocorrido, a vítima foi levada ao hospital. Conforme informado por Pedro, a motocicleta do homem havia sido roubada. Ele afirmou que está em recuperação. Em vídeo no Instagram, ele agradeceu o apoio da banda — que é de Fortaleza (CE) — por prestar rápido socorro.

A reportagem não encontrou a defesa do homem que desferiu o golpe de faca para comentar o assunto, mas o espaço segue aberto.