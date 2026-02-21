Xand Avião presenteia tecladista da época do Aviões do Forró com carro de luxo

O cantor Xand Avião presenteou o tecladista Horleans Nascimento, membro da banda dele desde a época do Aviões do Forró, com um veículo de luxo nesta sexta (20).

A entrega ocorreu em uma concessionária e foi registrada em imagens divulgadas nas redes sociais do artista.

De acordo com sites especializados no setor automotivo, o modelo pode chegar ao valor de R$ 300 mil, a depender da versão e dos itens de série escolhidos.

Veja também É Hit Silêncio no Carnapistrano: evento marcado por esvaziamento do público viraliza nas redes sociais É Hit Majorlândia reúne turistas do interior e vira opção consolidada para o Carnaval em Aracati (CE) É Hit Pedro Sampaio ganha R$ 2,2 mi no Carnaval do Ceará e mira no São João: 'Será um privilégio'

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Xand aparece assinando o contrato de compra do automóvel, enquanto o músico e o instrumentista se mostram emocionados durante o momento da entrega.

Horleans permanece ao lado do cantor desde o encerramento das atividades da banda Aviões do Forró, grupo que projetou nacionalmente a carreira de Xand.