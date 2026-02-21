Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Xand Avião presenteia tecladista da época do Aviões do Forró com carro de luxo

Registro foi publicado nas redes sociais do cantor.

Escrito por
João Lima Neto producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:21)
É Hit
Legenda: Tecladista integra equipe do cantor desde a época da banda Aviões do Forró.
Foto: Reprodução.

O cantor Xand Avião presenteou o tecladista Horleans Nascimento, membro da banda dele desde a época do Aviões do Forró, com um veículo de luxo nesta sexta (20). 

A entrega ocorreu em uma concessionária e foi registrada em imagens divulgadas nas redes sociais do artista.

De acordo com sites especializados no setor automotivo, o modelo pode chegar ao valor de R$ 300 mil, a depender da versão e dos itens de série escolhidos.

Veja também

teaser image
É Hit

Silêncio no Carnapistrano: evento marcado por esvaziamento do público viraliza nas redes sociais

teaser image
É Hit

Majorlândia reúne turistas do interior e vira opção consolidada para o Carnaval em Aracati (CE)

teaser image
É Hit

Pedro Sampaio ganha R$ 2,2 mi no Carnaval do Ceará e mira no São João: 'Será um privilégio'

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Xand aparece assinando o contrato de compra do automóvel, enquanto o músico e o instrumentista se mostram emocionados durante o momento da entrega.

Horleans permanece ao lado do cantor desde o encerramento das atividades da banda Aviões do Forró, grupo que projetou nacionalmente a carreira de Xand.

Assuntos Relacionados