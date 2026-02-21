Xand Avião presenteia tecladista da época do Aviões do Forró com carro de luxo
Registro foi publicado nas redes sociais do cantor.
O cantor Xand Avião presenteou o tecladista Horleans Nascimento, membro da banda dele desde a época do Aviões do Forró, com um veículo de luxo nesta sexta (20).
A entrega ocorreu em uma concessionária e foi registrada em imagens divulgadas nas redes sociais do artista.
De acordo com sites especializados no setor automotivo, o modelo pode chegar ao valor de R$ 300 mil, a depender da versão e dos itens de série escolhidos.
Em imagens divulgadas nas redes sociais, Xand aparece assinando o contrato de compra do automóvel, enquanto o músico e o instrumentista se mostram emocionados durante o momento da entrega.
Horleans permanece ao lado do cantor desde o encerramento das atividades da banda Aviões do Forró, grupo que projetou nacionalmente a carreira de Xand.