Majorlândia reúne turistas do interior e vira opção consolidada para o Carnaval em Aracati (CE)

Natanzinho Lima e Léo Santana são algumas das atrações na cidade.

(Atualizado às 18:07)
Legenda: Majorlândia foi um dos destinos mais procurados entre os que aproveitaram o Carnaval em Aracati.
Foto: Ismael Soares.

Desbravando o próprio Ceará, turistas das cidades de Russas, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte escolheram a Praia de Majorlândia, em Aracati, como destino para o Carnaval nesta terça-feira (17). As atrações musicais Natanzinho Lima e Léo Santana estiveram entre os principais motivos apontados pelos visitantes.

A movimentação na orla de Majorlândia confirma o fluxo de famílias e grupos de amigos que deixam cidades do Vale do Jaguaribe e da região do Cariri rumo ao Litoral Leste durante o feriado. Casas para temporada e pousadas registraram ocupação com turistas que repetem a viagem ano após ano.

O educador físico Sérgio Farias, 36 anos, morador de Russas, participa do Carnaval de Aracati há mais de 20 anos. Ele está hospedado com amigos em uma casa alugada em Majorlândia, pelo valor de R$ 8 mil, dividido em quatro dias.

O grupo chegou no sábado e acompanha a programação noturna na sede do município. "A recepção é boa e tem evento durante o dia e à noite", afirmou.

Um grupo de pessoas sentadas sob um toldo improvisado na praia, reunidas ao redor de uma mesa plástica branca com garrafas, copos e lanches. Algumas estão em cadeiras de praia e outras em pé ao fundo. O cenário inclui areia, barcos coloridos ao lado e vegetação baixa próxima às construções ao fundo. O grupo parece relaxado e conversando em um ambiente descontraído à beira-mar.
Legenda: Amigos de Russas alugaram casa em Majorlândia pelo valor de R$ 8 mil.
Foto: Ismael Soares.

De Juazeiro do Norte, a agente comunitária de saúde Willamara também optou por Majorlândia. Hospedada em pousada em frente à igreja, ela chegou no sábado e permanece até esta terça-feira (17).

Um grupo de pessoas sentadas em cadeiras de praia ao redor de uma mesa plástica escura sob um grande guarda-sol na areia. Sobre a mesa há garrafas de bebida, copos, embalagens de alimentos e objetos pessoais. O mar aparece ao fundo, com algumas pessoas na água, enquanto outros grupos estão sentados mais afastados na praia. O clima é descontraído e típico de um dia de lazer à beira-mar.
Legenda: Grupo de Juazeiro do Norte gastou mais de R$ 5 mil na viagem.
Foto: Ismael Soares.

Segundo a turista, o grupo gastou mais de R$ 5 mil na viagem. A expectativa era assistir aos shows das atrações principais. “Aracati é uma cidade popular e acolhedora. Isso faz a gente voltar”, declarou. Ela informou que já esteve no município no Carnaval anterior.

Turistas em barraca de praia na cidade de Aracati. Nas mesas, comidas e bebidas estão dispostas.
Legenda: Turistas de Limoeiro também chegaram em Majorlândia para aproveitar o Carnaval.
Foto: Ismael Soares.

Já o empresário Valdemir Ferreira, 52 anos, de Limoeiro do Norte, está hospedado em Canoa Quebrada com outros três casais. O grupo pagou R$ 1 mil por duas diárias em imóvel alugado. Eles chegaram no domingo e também passaram pelo corredor da folia em Aracati. Parte dos integrantes foi ao show de Léo Santana. “É difícil ter esse tipo de atração por lá”, disse.

Morando há um mês em Canoa Quebrada, o militar reformado Luis Henrique, 55 anos, natural de Madureira, no Rio de Janeiro, acompanhou a movimentação como residente. Ele afirmou que prefere aproveitar a praia e não participa da programação de shows. “Não curto Carnaval, curto praia”, declarou. Mesmo assim, avalia que Aracati concentra o maior fluxo de visitantes durante o período. “É o centro da folia”, afirmou.

