Majorlândia reúne turistas do interior e vira opção consolidada para o Carnaval em Aracati (CE)

Desbravando o próprio Ceará, turistas das cidades de Russas, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte escolheram a Praia de Majorlândia, em Aracati, como destino para o Carnaval nesta terça-feira (17). As atrações musicais Natanzinho Lima e Léo Santana estiveram entre os principais motivos apontados pelos visitantes.

A movimentação na orla de Majorlândia confirma o fluxo de famílias e grupos de amigos que deixam cidades do Vale do Jaguaribe e da região do Cariri rumo ao Litoral Leste durante o feriado. Casas para temporada e pousadas registraram ocupação com turistas que repetem a viagem ano após ano.

Veja também É Hit Chapéu de Natanzinho vira febre e faz ambulantes lucrarem no Carnaval de Aracati É Hit Cearense vende itens de casa para ver Pedro Sampaio e dança no palco: "Fui só com a toalha e o sonho"

O educador físico Sérgio Farias, 36 anos, morador de Russas, participa do Carnaval de Aracati há mais de 20 anos. Ele está hospedado com amigos em uma casa alugada em Majorlândia, pelo valor de R$ 8 mil, dividido em quatro dias.

O grupo chegou no sábado e acompanha a programação noturna na sede do município. "A recepção é boa e tem evento durante o dia e à noite", afirmou.

Legenda: Amigos de Russas alugaram casa em Majorlândia pelo valor de R$ 8 mil. Foto: Ismael Soares.

De Juazeiro do Norte, a agente comunitária de saúde Willamara também optou por Majorlândia. Hospedada em pousada em frente à igreja, ela chegou no sábado e permanece até esta terça-feira (17).

Legenda: Grupo de Juazeiro do Norte gastou mais de R$ 5 mil na viagem. Foto: Ismael Soares.

Segundo a turista, o grupo gastou mais de R$ 5 mil na viagem. A expectativa era assistir aos shows das atrações principais. “Aracati é uma cidade popular e acolhedora. Isso faz a gente voltar”, declarou. Ela informou que já esteve no município no Carnaval anterior.

Legenda: Turistas de Limoeiro também chegaram em Majorlândia para aproveitar o Carnaval. Foto: Ismael Soares.

Já o empresário Valdemir Ferreira, 52 anos, de Limoeiro do Norte, está hospedado em Canoa Quebrada com outros três casais. O grupo pagou R$ 1 mil por duas diárias em imóvel alugado. Eles chegaram no domingo e também passaram pelo corredor da folia em Aracati. Parte dos integrantes foi ao show de Léo Santana. “É difícil ter esse tipo de atração por lá”, disse.

Morando há um mês em Canoa Quebrada, o militar reformado Luis Henrique, 55 anos, natural de Madureira, no Rio de Janeiro, acompanhou a movimentação como residente. Ele afirmou que prefere aproveitar a praia e não participa da programação de shows. “Não curto Carnaval, curto praia”, declarou. Mesmo assim, avalia que Aracati concentra o maior fluxo de visitantes durante o período. “É o centro da folia”, afirmou.