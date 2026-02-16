Cearense vende itens de casa para ver Pedro Sampaio e dança no palco: "Fui só com a toalha e o sonho"

Sob o brilho das luzes do palco e sob a batida do DJ Pedro Sampaio, uma fã cearense provou que a determinação é o combustível mais forte para realizar um sonho.

Na noite de domingo de Carnaval (15), Maria Lucilane da Silva Souza, de 39 anos, Lannynha, como gosta de ser chamada, tornou-se protagonista de uma história de superação que começou em um ferro-velho, onde vendeu itens para conseguir dinheiro e ir ao show, e terminou nos braços de seu ídolo, na Prainha, em Aquiraz.

Como tudo aconteceu

A jornada da trancista para o show começou muito antes da música "Jet Ski" tocar. Desde o ano passado, com a possibilidade de um show de Pedro Sampaio no Ceará, ela já vinha ensaiando coreografias para poder chegar perto do ídolo.

Porém, por problemas de saúde, o artista acabou cancelando a vinda em 2025, o que a deixou frustrada.

Este ano, a promessa era pessoal: ela estaria lá de qualquer jeito. Foram 15 dias de ensaios exaustivos em casa que a levariam para perto do ídolo. "Ensaiei muito para tentar dar o meu máximo lá".

No entanto, Lannynha mora no bairro Novo Rumo, a cerca de 8 km da Prainha, um dos polos do Carnaval de Aquiraz. Diante da falta de transporte público entre as localidades, ela precisava de recursos para pagar um carro de aplicativo.

Foi então que teve a ideia de reunir o que estava sem uso em casa para vender em um ferro-velho.

Catei o que deu aqui em casa e fui vender. Não sabia quanto ia dar, mas tinha uma voz dentro de mim que dizia que daria certo. Quando consegui os R$ 250 no ferro-velho, tive a certeza que daria certo. Levei só o dinheiro para o aplicativo. Fui sem beber água, sem nada. Só com a toalhinha rosa, porque suo muito. Só com a toalhinha e o sonho". Lannynha Souza trancista e fã de Pedro Sampaio

A conquista da grade

Nada foi fácil para Lannynha conquistar o seu objetivo, porém, ela sempre contou com o apoio de seu companheiro, Jorge Anderson, de 33 anos, com quem está junta há 15 anos. Foi ele quem a ajudou a enfrentar a multidão.

Para chegar à frente do palco, o casal precisou caminhar pela areia da praia, contornando o público que já lotava o espaço.

"A gente foi indo. Foi passando cada obstáculo. Eram muitas pessoas, eu sou baixinha, se não fosse na grade, ele nunca iria me ver. Peguei na mão do Anderson e a gente foi indo até chegar lá em frente ao palco", dizia ela, motivada pela fé.

Eles conseguiram um lugar na grade. Quando Pedro Sampaio entrou e fez um sinal de coração para ela, Lannynha soube que era a sua chance. Ao ser questionada pela produção se sabia dançar, ela não hesitou: "Segurei o moço da produção pela camisa e disse que eu sabia a dança. Pedi por favor, sou muito fã dele. O produtor acreditou, e eu fui escolhida, graças a Deus".

O beijo e a "revanche" do marido

A cearense subiu ao palco não uma, mas duas vezes. Na primeira, dançou com um grupo, mas foi orientada por uma produtora a aguardar nos bastidores, onde acalmou o nervosismo e recebeu uma água.

"Ela disse: 'Você não sai daqui agora. Ele vai lhe chamar de novo'", relembrou emocionada.

Legenda: Pedro Sampaio deu beijo em Lannynha e, logo após saber que ela era casada, pediu desculpas ao marido. Foto: Reprodução/TikTok

No segundo momento, a sós com o ídolo e as bailarinas, Lannynha ganhou um selinho do artista e brilhou na coreografia.

O momento viralizou na internet e foi postado nas redes de Pedro Sampaio, com a legenda: 'Ela ganhou o meu respeito!'. Nos comentários, muitas pessoas exaltaram a coragem e a performance da cearense.

O artista, ao saber que o marido de Lannynha assistia a tudo da plateia, brincou pedindo desculpas. Jorge Anderson, por sua vez, levou tudo com bom humor. "Ó, eu tinha de beijar uma das bailarinas, né? Para ficar um a um", brincou.

Beleza além dos padrões

Para a trancista, a noite foi também uma vitória contra o preconceito. Ela relatou que muitos duvidaram de sua capacidade de dançar e de conseguir ser vista pela produção, ou pelo próprio Pedro Sampaio, por não se encaixar em padrões estéticos.

Tem muita gente que julga porque sou baixinha, sou gordinha. Mas nunca me importei. Só pensei em dar o meu máximo". Lannynha Souza trancista e fã de Pedro Sampaio

Ao descer do palco, o reconhecimento do público foi imediato. Ela ouviu de outras mulheres que sua performance foi um exemplo. "O pessoal me parava para tirar foto e dizia que eu tinha feito bonito, que tinha me garantido, me deixando ainda mais feliz", relata.

Sobre sua autoaceitação, Lannynha é categórica: "Quem sou eu para reclamar do meu corpo? Sou gordinha mesmo. Isso significa que somos pobres, mas temos comida na mesa e tenho o amor e respeito da minha filha e do meu marido. É isso que importa".

Apesar de ter acordado com dores musculares no dia seguinte, a sensação de dever cumprido superou qualquer desconforto físico. Para a fã de Aquiraz, a experiência foi a prova de que nenhum obstáculo é grande demais para quem tem um sonho.