Carnaval em Aquiraz (CE) tem recorde de público em dia de Pedro Sampaio, dono do hit 'Jetski'

O Carnaquiraz 2026 bateu recorde de público no segundo dia de festa. Segundo informações da Prefeitura de Aquiraz, 120 mil pessoas estiveram reunidas, neste domingo (15), para curtir os shows de Pedro Sampaio, Márcia Fellipe e Fernandinha na Arena Prainha. Responsável pelo hit “Jetski”, o DJ foi o destaque da noite, com a maior plateia do evento até o momento.

Além do palco principal, houve programações simultâneas em outros polos da cidade. A banda Seu Desejo foi uma das atrações da Arena Iguape, enquanto a Arena Batoque recebeu Amanda Rainha da Farra.

Legenda: A festa segue em Aquiraz nesta segunda-feira (16) com Filipe Ret, Henry Freitas e Jotavê na Arena Prainha. Foto: Kid Jr

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, falou sobre os resultados dos primeiros dias da programação do Carnaquiraz 2026.

“O primeiro dia (foi) excelente, as barracas venderam demais, mais do que a expectativa. Tivemos em torno de 50 mil pessoas só na Arena Prainha”, disse o gestor, antes dos shows da segunda noite de evento.

Bruno Gonçalves também celebrou os resultados no setor hoteleiro da cidade, que fica a cerca de 27 km da Capital.

“Todas as casas (estão) alugadas, tanto da Praia, do Iguape (quanto do) Batoque, que é onde as pessoas mais alugam casas. No Porto das Dunas, os apartamentos estão lotados. O Beach Park, nossa maior rede de hotéis, está com 90% de ocupação. Isso mostra a força do turismo de Aquiraz, principalmente a força do Carnaval”, comemora.

Primeira atração da noite, a cearense Fernandinha celebrou a estreia no Carnaval de Aquiraz e relembrou, com nostalgia, os tempos em que curtia a folia apenas como foliã.

“Quando eu era criança, era aquele carnaval mais tradicional, de marchinha, de goma no rosto de todo mundo na rua, brincando”, lembra.

Legenda: Nesta segunda-feira (16), Taty Girl, Thiago Freitas e Forró Medoin fazem a festa no Iguape, enquanto Tito, Jotavê e DJ Merson comandam o palco da Arena Batoque. Foto: Kid Jr

Voz icônica do forró, a cantora Márcia Fellipe também conversou com a reportagem e falou sobre repertório e figurinos para o Carnaquiraz e para shows em outras cidades.

“Além das músicas que fazem parte da nossa identidade, nós também preparamos um repertório mais eclético para a gente brincar, é folia. O Brasil é cheio de músicas para foliões e a gente tenta colocar um pouco de tudo no nosso repertório”, contou.

A programação do Carnaval em Aquiraz continua nesta segunda-feira (16). Filipe Ret, Henry Freitas e Jotavê sobem ao palco na Arena Prainha. Taty Girl será a principal atração no Iguape, que também terá shows de Thiago Freitas e Forró Medoin. Na Arena Batoque, se apresentam Tito, Jotavê e DJ Merson.