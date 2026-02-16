Diário do Nordeste
Nos bastidores do Carnaquiraz, Márcia Fellipe detalha maratona de três shows em um único dia

Cantora revelou que está programando férias após período carnavalesco.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
É Hit

Voz icônica do forró, Márcia Fellipe enfrentou uma maratona intensa neste Carnaval. Somente no domingo (16), a cantora realizou três apresentações consecutivas. Nos bastidores do Carnaquiraz, evento promovido pela prefeitura de Aquiraz, a artista deu detalhes da agenda lotada, comentou as escolhas de seus figurinos para o período momesco e revelou que já planeja as férias com os filhos para logo após o encerramento da folia.

 

