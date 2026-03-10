A lista de bilionários de 2026 da Forbes revelou, nesta terça-feira (10), uma quantidade recorde de brasileiros entre os mais ricos do mundo. Ao todo, 70 nomes nacionais apareceram no ranking.

O levantamento considera os brasileiros com patrimônio superior a US$ 1 bilhão (R$ 5,27 bilhões). Até então, a maior participação havia sido no ano passado, com 55 nomes nacionais.

Somada, a fortuna dos brasileiros listados em 2026 é estimada em US$ 291,9 bilhões, enquanto, no ano passado, foi avaliada em US$ 210,2 bilhões.

Quem é o bilionário mais rico do Brasil?

O bilionário com a maior fortuna no País é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Ele tem um montante estimado em US$ 35,9 bilhões. Em um ano, a fortuna do brasileiro aumentou em 4,06%. Ele está na 59ª posição no ranking global da Forbes.

Em segundo lugar aparece o banqueiro André Esteves, controlador do BTG Pactual. O bilionário, inclusive, teve o maior salto patrimonial em um ano, passando de US$ 6,9 bilhões para US$ 20,2 bilhões, do ano passado até agora.

Em terceiro lugar, aparece o empresário Jorge Paulo Lemann, que investe em diversos setores, incluindo educação, bebidas e alimentação.

Completando a lista dos cinco maiores bilionários brasileiros estão os integrantes da família Moreira Sales ligados ao comando do Itaú Unibanco. Roberto Moreira Salles tem a maior fortuna, estimada em US$ 9,9 bilhões. Em seguida, surge Pedro Moreira Salles, com US$ 9,1 bilhões.

Também aparecem no ranking João Moreira Salles e Walter Moreira Salles Junior. Os dois têm patrimônio estimado em US$ 5,1 bilhões.

Quantos bilionários tem no Brasil? Veja o top 10

1. Eduardo Saverin: US$ 35,9 bilhões

2. André Esteves: US$ 20,2 bilhões

3. Jorge Paulo Lemann: US$ 19,8 bilhões

4. Fernando Roberto Moreira Salles: US$ 9,9 bilhões

5. Pedro Moreira Salles: US$ 9,1 bilhões

6. Jorge Moll Filho: US$ 7,5 bilhões

7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles: US$ 7,4 bilhões

8. Carlos Alberto Sicupira: US$ 6,9 bilhões

9. Miguel Krigsner: US$ 6,8 bilhões

10. Alex Behring: US$ 5,8 bilhões