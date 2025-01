Walter Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui', é herdeiro do Itaú e tem fortuna bilionária

Diretor de ‘Ainda Estou Aqui’, Walter Salles é dono de um patrimônio bilionário que vai muito além dos recursos obtidos por meio de produções cinematográficas. O cineasta brasileiro tem uma fortuna avaliada em mais de R$ 25 bilhões (US$ 4,2 bilhões), conforme dados da Forbes.

Aos 68 anos, Walter é membro de uma das famílias de banqueiros mais tradicionais do Brasil. Ele é neto do fundador do conglomerado que, atualmente, é o Itaú Unibanco, o maior banco da América Latina.

Filho do embaixador Walther Moreira Salles e da embaixatriz Elisa Margarida Gonçalves Moreira Salles, o diretor também possui recursos advindos da exploração de minerais. A família é a dona da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), que domina 80% do mercado de nióbio no planeta.

Antes da trajetória como cineasta, Walter cursou economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e licenciatura em comunicação audiovisual pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

UM DOS MAIS RICOS DO MUNDO

O montante de mais de US$ 4 bilhões faz dele um dos maiores bilionários do país, ao lado dos irmãos Fernando Moreira Salles (US$ 5,9 bilhões) e Pedro Moreira Salles (US$ 5,5 bilhões).

Além disso, Walter é o terceiro cineasta mais rico do mundo, ficando atrás apenas de George Lucas e Steven Spielberg. Os dois somam fortunas de cerca de US$ 5,3 bilhões cada.

Além de ‘Ainda Estou Aqui’, a trajetória do diretor no cinema inclui filmes como ‘Central do Brasil’ (1998), ‘Abril Despedaçado’ (2001) e ‘Diários de Motocicleta’ (2004).